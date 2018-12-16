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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые появились на светском мероприятии с наследником Лукой

Звездная пара старается не афишировать свою личную жизнь, а также редко публикует фото наследников в Instagram. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые появились на светском мероприятии с наследником Лукой, порадовав поклонников интересным сюжетом.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые появились на светском мероприятии с наследником Лукой

Артисты посетили новогоднее торжество, организованное крупной ювелирной компанией, а также с удовольствием позировали перед камерой на фоне новогодней елки. Многие подписчики сразу обратили внимание на напряженность сына Валерия Меладзе, не ожидавшего такого внимания со стороны журналистов.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые появились на светском мероприятии с наследником Лукой

Сам певец во время интервью признался, что его наследники имеют разные темпераменты. Константин отличается от Луки спокойным характером и рассудительностью, но оба ребенка отлично знают, как нужно себя вести в обществе. Никто из них не хочет становиться музыкантом, отдавая предпочтение гуманитарным и техническим наукам, но звезду сильно огорчает нежелание дочерей общаться со своими новыми родственниками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:26

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