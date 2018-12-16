Анна Семенович в Instagram рассказала о своем отношении к фотосъемке

Анна Семенович опубликовала короткий видеоролик с очередной фотосесссии, где ей приходится работать перед камерой. Под постом знаменитость призналась подписчикам, что эту часть своей карьере она любит меньше всего. Она даже вспомнила, что у нее когда-то был молодой человек, увлекающийся фотосъемкой, и у него было много фотоаппаратов. Семенович пожаловалась, что стала его «жертвой» на одной из поездок на море, так как он не упускал момента и всегда «охотился» на нее с помощью камеры. Певице такая охота очень не нравилась. Не так давно ей на глаза попались фотоальбомы с того времени, но на всех снимках ее взгляд говорил, что ей это не по душе.На сегодняшний день Анна Семенович абсолютно спокойно стоит перед камерой фотографа и выполняет поставленные задачи, однако этот процесс до сих пор не приносит ей удовольствия. Певица готова «терпеть» эту работу только ради карьеры. Но читатели ее блога не смогли понять, почему звезда с такой красивой внешностью может не любить фотографироваться.