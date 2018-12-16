АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Анна Семенович в Instagram рассказала о своем отношении к фотосъемке

Знаменитая российская певица Анна Семенович в своем блоге Instagram призналась, что не любит фотографироваться еще с молодости. Но так вышло, что ее карьера тесно связана с позированием перед фотокамерами. Поклонники секс символа не совсем понимают такую неприязнь к фотосъемке.
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем отношении к фотосъемке

Анна Семенович опубликовала короткий видеоролик с очередной фотосесссии, где ей приходится работать перед камерой. Под постом знаменитость призналась подписчикам, что эту часть своей карьере она любит меньше всего. Она даже вспомнила, что у нее когда-то был молодой человек, увлекающийся фотосъемкой, и у него было много фотоаппаратов. Семенович пожаловалась, что стала его «жертвой» на одной из поездок на море, так как он не упускал момента и всегда «охотился» на нее с помощью камеры. Певице такая охота очень не нравилась. Не так давно ей на глаза попались фотоальбомы с того времени, но на всех снимках ее взгляд говорил, что ей это не по душе.

На сегодняшний день Анна Семенович абсолютно спокойно стоит перед камерой фотографа и выполняет поставленные задачи, однако этот процесс до сих пор не приносит ей удовольствия. Певица готова «терпеть» эту работу только ради карьеры. Но читатели ее блога не смогли понять, почему звезда с такой красивой внешностью может не любить фотографироваться.


.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
iPhone 11 может оснащаться дополнительной
Екатерина Андреева во время посещения Большого
Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото
Дочь Леонида Быкова в интервью рассказала о
Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок
Певица Варвара считает женский бокс красивым
Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую
Специалисты составили рейтинг дешевых авто для
Ученые рассказали о пользе веры в Бога
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о
В Сети выложили рендер «Нивы-Смарт»
Ученые: Переизбыток соли в организме вызывает
Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на
Эксперты выяснили среднее количество сексуальных
Юрий Николаев празднует 70-летний юбилей
Наталья Крачковская загубила карьеру своей
Наследница Анны Седоковой Алина поздравила маму с
В США появление НЛО напугало диких животных
Медики: Цвет языка может рассказать о проблемах
Светлана Лобода выложила в Instagram совместное
Константин Кинчев не захотел строить отношения с
Татьяна Васильева снова прибегла к косметической
Просмотреть все новости