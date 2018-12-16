АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Светлана Лобода выложила в Instagram совместное фото со старшей дочерью

Светлана Лобода выложила в Instagram снимок, на котором она изображена вместе со старшей дочерью. Певица в настоящее время воспитывает двоих наследниц.

Светлана Лобода выложила в Instagram совместное фото со старшей дочерью


Подписав снимок, Лобода отметила, что для её маленькой принцессы она готова отдать все самое лучшее. При этом певица продемонстрировала пользователям Сети обновки для дочери Евангелины. Светлана Лобода очень редко показывает сюжеты из своей семейной жизни. Она старается не особо афишировать её в обществе. В настоящее время пока неизвестно кто является отцом Тильды - младшей дочки певицы. Большинство фолловеров подозревают, что у Светланы Лободы роман с Тилем Линдеманном, являющимся фронтменом группы Rammstein. Они в первый раз встретились в рамках фестиваля «Жара» в Азербайджане.

«Dni24» накануне сообщали, что Стефания Маликова показала в Сети фотографию, на которой она на фоне ёлки держит на руках младшего своего брата Марка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики: Цвет языка может рассказать о проблемах
Светлана Лобода выложила в Instagram совместное
Константин Кинчев не захотел строить отношения с
Татьяна Васильева снова прибегла к косметической
Ирина Понаровская рассказала о своем возвращении
Стефания Маликова выложила в Instagram фото со
Jaguar предлагает линейку полезных аксессуаров
Шоумен Гоген Солнцев помирился с 63-летней
Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в
Во Франции скоро начнут строить самолеты из
Samsung планирует запатентовать умные часы Gear
В тюнинг-ателье модернизировали грузовое авто
Toyota RAV4 заняла в ноябре первое место на
Опубликован рейтинг наиболее популярных мировых
Стало известно название набора для разработчиков
Эксперты поделились мнением, каким должен быть
SpaceX отправит людей на Марс в течении следующих
Ученые считают лунную пыль опасной для астронавтов
В Сети обсуждают фрагмент телепередачи с
Ирена Понарошку рассказала поклонникам, что будет
В IBU не будут накладывать штрафные санкции на
Игорь Албин назван главным кандидатом на пост
Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь
Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в
Ирина Шейк показала поклонникам фото второго
Селин Дион удивила поклонников кардинальной
Техника от Apple стала самой желанной в качестве
Ирина Пинчук побывала на свидании с Владом Кадони
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на
Юлия Савичева в Instagram выложила снимок в
Просмотреть все новости