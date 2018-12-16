Светлана Лобода выложила в Instagram совместное фото со старшей дочерью
Светлана Лобода выложила в Instagram снимок, на котором она изображена вместе со старшей дочерью. Певица в настоящее время воспитывает двоих наследниц.
Подписав снимок, Лобода отметила, что для её маленькой принцессы она готова отдать все самое лучшее. При этом певица продемонстрировала пользователям Сети обновки для дочери Евангелины. Светлана Лобода очень редко показывает сюжеты из своей семейной жизни. Она старается не особо афишировать её в обществе. В настоящее время пока неизвестно кто является отцом Тильды - младшей дочки певицы. Большинство фолловеров подозревают, что у Светланы Лободы роман с Тилем Линдеманном, являющимся фронтменом группы Rammstein. Они в первый раз встретились в рамках фестиваля «Жара» в Азербайджане.
«Dni24» накануне сообщали, что Стефания Маликова показала в Сети фотографию, на которой она на фоне ёлки держит на руках младшего своего брата Марка.
Подписав снимок, Лобода отметила, что для её маленькой принцессы она готова отдать все самое лучшее. При этом певица продемонстрировала пользователям Сети обновки для дочери Евангелины. Светлана Лобода очень редко показывает сюжеты из своей семейной жизни. Она старается не особо афишировать её в обществе. В настоящее время пока неизвестно кто является отцом Тильды - младшей дочки певицы. Большинство фолловеров подозревают, что у Светланы Лободы роман с Тилем Линдеманном, являющимся фронтменом группы Rammstein. Они в первый раз встретились в рамках фестиваля «Жара» в Азербайджане.
«Dni24» накануне сообщали, что Стефания Маликова показала в Сети фотографию, на которой она на фоне ёлки держит на руках младшего своего брата Марка.