Константин Кинчев не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой
Во время большого интервью для журналистов подруга Константина Кинчева рассказала о его личной жизни. Иветта Тыркина отметила, что певец не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой, хотя имел огромное количество поклонниц.
Первая супруга музыканта родила ему наследника Евгения, но он встретил новую любовь. После бурного романа пара стала жить вместе, однако звезда не спешил второй раз узаконить отношения с любовницей Александрой, так что официально оформил брак после рождения дочери Веры.
Алла Пугачева тоже обратила внимание на Константина Кинчева, после чего долго приглашала его в свой Театр песни. Знаменитости хотелось увеличить кассовые сборы и вызвать интерес у зрителей, как это уже было во время романа с Сергеем Челобановым, но певец не захотел пополнить ряды возлюбленных Примадонны.
Первая супруга музыканта родила ему наследника Евгения, но он встретил новую любовь. После бурного романа пара стала жить вместе, однако звезда не спешил второй раз узаконить отношения с любовницей Александрой, так что официально оформил брак после рождения дочери Веры.
Алла Пугачева тоже обратила внимание на Константина Кинчева, после чего долго приглашала его в свой Театр песни. Знаменитости хотелось увеличить кассовые сборы и вызвать интерес у зрителей, как это уже было во время романа с Сергеем Челобановым, но певец не захотел пополнить ряды возлюбленных Примадонны.