Константин Кинчев не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой





Первая супруга музыканта родила ему наследника Евгения, но он встретил новую любовь. После бурного романа пара стала жить вместе, однако звезда не спешил второй раз узаконить отношения с любовницей Александрой, так что официально оформил брак после рождения дочери Веры.Алла Пугачева тоже обратила внимание на Константина Кинчева, после чего долго приглашала его в свой Театр песни. Знаменитости хотелось увеличить кассовые сборы и вызвать интерес у зрителей, как это уже было во время романа с Сергеем Челобановым, но певец не захотел пополнить ряды возлюбленных Примадонны.