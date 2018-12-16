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Константин Кинчев не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой

Во время большого интервью для журналистов подруга Константина Кинчева рассказала о его личной жизни. Иветта Тыркина отметила, что певец не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой, хотя имел огромное количество поклонниц.
Константин Кинчев не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой

Первая супруга музыканта родила ему наследника Евгения, но он встретил новую любовь. После бурного романа пара стала жить вместе, однако звезда не спешил второй раз узаконить отношения с любовницей Александрой, так что официально оформил брак после рождения дочери Веры.
Константин Кинчев не захотел строить отношения с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева тоже обратила внимание на Константина Кинчева, после чего долго приглашала его в свой Театр песни. Знаменитости хотелось увеличить кассовые сборы и вызвать интерес у зрителей, как это уже было во время романа с Сергеем Челобановым, но певец не захотел пополнить ряды возлюбленных Примадонны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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