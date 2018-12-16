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Татьяна Васильева снова прибегла к косметической процедуре для сохранения красоты

Татьяна Васильева опять воспользовалась очередным средством в борьбе за свою красоту, а также молодость. В этот раз 71-летняя российская артистка решила пройти процедуру на агрегате, схожем по принципу работы с липосакцией.

Татьяна Васильева снова прибегла к косметической процедуре для сохранения красоты


Татьяна Васильева не захотела опять прибегать к хирургическому вмешательству. Она прибегла к более щадящей процедуре в центре пластической современной хирургии. Пока знаменитость не демонстрировала результат после проведённой процедуры, подразумевающей «сжигание» лишних килограммов. Среди прочих российских звёзд Васильева является преданной поклонницей современной пластической хирургии, неоднократно пользуясь подобными услугами. Недавно актриса прибегла к процедуре круговой подтяжки лица. Потом она сделала специальный нитевой лифтинг. Васильева провела также контурную коррекцию своих губ. Знаменитость периодически пользуется уколами красоты. Она всё это делает, чтобы максимально долго оставаться востребованной, как актриса.

Татьяна Васильева снова прибегла к косметической процедуре для сохранения красоты




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:54

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