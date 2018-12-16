Ирина Понаровская рассказала о своем возвращении на сцену в программе “Привет, Андрей!”





Звезда уже работает с молодыми композиторами и дизайнерами, а также планирует стать лицом компании, производящей одежду. На протяжении временного перерыва она занималась любимыми делами, уделяла время семье, но сейчас готова продолжить радовать поклонников своим творчеством.Ирина Понаровская упомянула о своих умерших родителях, отметив, что до сих пор не может смириться с такой трагедией. Исполнительница всегда старалась оберегать мать от негативной информации, даже когда ей пришлось пережить 9 операций. Внучка Шарлотта часто слушает ее песни, а когда она родилась, было решено назвать девочку в честь прабабушки.