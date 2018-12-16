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Ирина Понаровская рассказала о своем возвращении на сцену в программе “Привет, Андрей!”

Ирина Понаровская стала гостьей программы “Привет, Андрей!”. Певица рассказала о своем возвращении на сцену после 10-летнего отсутствия, а также поделилась со зрителями творческими планами.
Ирина Понаровская рассказала о своем возвращении на сцену в программе “Привет, Андрей!”

Звезда уже работает с молодыми композиторами и дизайнерами, а также планирует стать лицом компании, производящей одежду. На протяжении временного перерыва она занималась любимыми делами, уделяла время семье, но сейчас готова продолжить радовать поклонников своим творчеством.
Ирина Понаровская рассказала о своем возвращении на сцену в программе “Привет, Андрей!”

Ирина Понаровская упомянула о своих умерших родителях, отметив, что до сих пор не может смириться с такой трагедией. Исполнительница всегда старалась оберегать мать от негативной информации, даже когда ей пришлось пережить 9 операций. Внучка Шарлотта часто слушает ее песни, а когда она родилась, было решено назвать девочку в честь прабабушки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:46

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