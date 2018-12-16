Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в финале конкурса «Человек года»
Уже в это воскресенье зрители телепроекта «Дом-2» узнают имя победителя конкурса «Человек года-2018». Еще в начале недели в Сеть просочилась информация, что главный приз – квартиру в Москве, получил Роман Капаклы, однако некоторые продолжают верить в то, что выиграла беременная Алена Савкина.
И пока поклонники обсуждают, кому жилье в столице нужнее: Алене или Роме, появился новый слух о финале конкурса.
Как известно, в этом году продюсеры реалити-шоу решили практически полностью отстранить телезрителей от решения судьбы участников: номинируют на уход и решают кому оставаться теперь ведущие, а в различных конкурсах голосует теперь весь коллектив. И «Человек года» не стал исключением.
Так, исходя из появившихся слухов, в решающем голосовании, когда Савкина и Капаклы шли с равным количеством балов, решающим стал голос Ильи Яббарова, и отдал он его не в пользу девушки, носящей под сердцем его ребенка.
Подтверждения у этих слухов пока нет, однако многие поклонники «Дома-2» не сомневаются в том, что Илья мог отомстить Алене за все обиды и отдать квартиру Роме, поэтому они с нетерпением ждут выхода в эфир финала, чтобы воочию увидеть победителя.
И пока поклонники обсуждают, кому жилье в столице нужнее: Алене или Роме, появился новый слух о финале конкурса.
Как известно, в этом году продюсеры реалити-шоу решили практически полностью отстранить телезрителей от решения судьбы участников: номинируют на уход и решают кому оставаться теперь ведущие, а в различных конкурсах голосует теперь весь коллектив. И «Человек года» не стал исключением.
Так, исходя из появившихся слухов, в решающем голосовании, когда Савкина и Капаклы шли с равным количеством балов, решающим стал голос Ильи Яббарова, и отдал он его не в пользу девушки, носящей под сердцем его ребенка.
Подтверждения у этих слухов пока нет, однако многие поклонники «Дома-2» не сомневаются в том, что Илья мог отомстить Алене за все обиды и отдать квартиру Роме, поэтому они с нетерпением ждут выхода в эфир финала, чтобы воочию увидеть победителя.