Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в финале конкурса «Человек года»





И пока поклонники обсуждают, кому жилье в столице нужнее: Алене или Роме, появился новый слух о финале конкурса.Как известно, в этом году продюсеры реалити-шоу решили практически полностью отстранить телезрителей от решения судьбы участников: номинируют на уход и решают кому оставаться теперь ведущие, а в различных конкурсах голосует теперь весь коллектив. И «Человек года» не стал исключением.Так, исходя из появившихся слухов, в решающем голосовании, когда Савкина и Капаклы шли с равным количеством балов, решающим стал голос Ильи Яббарова, и отдал он его не в пользу девушки, носящей под сердцем его ребенка.Подтверждения у этих слухов пока нет, однако многие поклонники «Дома-2» не сомневаются в том, что Илья мог отомстить Алене за все обиды и отдать квартиру Роме, поэтому они с нетерпением ждут выхода в эфир финала, чтобы воочию увидеть победителя.