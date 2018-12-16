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Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в финале конкурса «Человек года»

Уже в это воскресенье зрители телепроекта «Дом-2» узнают имя победителя конкурса «Человек года-2018». Еще в начале недели в Сеть просочилась информация, что главный приз – квартиру в Москве, получил Роман Капаклы, однако некоторые продолжают верить в то, что выиграла беременная Алена Савкина.

И пока поклонники обсуждают, кому жилье в столице нужнее: Алене или Роме, появился новый слух о финале конкурса.

Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в финале конкурса «Человек года»

Как известно, в этом году продюсеры реалити-шоу решили практически полностью отстранить телезрителей от решения судьбы участников: номинируют на уход и решают кому оставаться теперь ведущие, а в различных конкурсах голосует теперь весь коллектив. И «Человек года» не стал исключением.

Так, исходя из появившихся слухов, в решающем голосовании, когда Савкина и Капаклы шли с равным количеством балов, решающим стал голос Ильи Яббарова, и отдал он его не в пользу девушки, носящей под сердцем его ребенка.

Подтверждения у этих слухов пока нет, однако многие поклонники «Дома-2» не сомневаются в том, что Илья мог отомстить Алене за все обиды и отдать квартиру Роме, поэтому они с нетерпением ждут выхода в эфир финала, чтобы воочию увидеть победителя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:05

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