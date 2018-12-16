Samsung планирует запатентовать умные часы Gear Watch с функцией электрокардиографии





В основе инновационного подхода лежит измерение давления на базе измерения времени импульсного прохождения и индекса артериальной жесткости. Это производится фотоплетизмографом и электрокардиографом, данные приборы улучшают точность.Параллельно девайс используется в качестве сигнализатора, показывающего насыщенность кислородом. Это имеет важное значение в процессе планирования питания и отслеживания негативных отклонений организма (трудность дыхания, шоковое состояние и т.д.).Заявка на патент начала свое продвижение в середине 2018-го, но информация о ней появилась только сейчас. Конкретная дата появления часов в широкой продаже пока не указана.