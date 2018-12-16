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Samsung планирует запатентовать умные часы Gear Watch с функцией электрокардиографии

Фирма Samsung из Южной Кореи планирует запатентовать интеллектуальные часы Gear Watch с электрокардиографическими свойствами. Это уже второе подобное устройство после Apple Watch 4.

Samsung планирует запатентовать умные часы Gear Watch с функцией электрокардиографии


В основе инновационного подхода лежит измерение давления на базе измерения времени импульсного прохождения и индекса артериальной жесткости. Это производится фотоплетизмографом и электрокардиографом, данные приборы улучшают точность.

Параллельно девайс используется в качестве сигнализатора, показывающего насыщенность кислородом. Это имеет важное значение в процессе планирования питания и отслеживания негативных отклонений организма (трудность дыхания, шоковое состояние и т.д.).

Заявка на патент начала свое продвижение в середине 2018-го, но информация о ней появилась только сейчас. Конкретная дата появления часов в широкой продаже пока не указана.



 
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Технологии
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 07:30

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