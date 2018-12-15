Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь своего маленького сына Ильи

«Можете, конечно, счесть меня за беспечную маму, но сердце мое спокойно, когда смотрю на эти пухленькие, щечки, ножки, отменный аппетит и всегда бодрое настроение своего сына», - говорит своим подписчикам она, хотя еще совсем недавно жаловалась на то, что у ее малыша нарушен режим сна.

«Маша, прививки, это как вы и сказали вопрос отдельный, но то, что вы не сдаете анализы и не проходите осмотры, это очень беспечно и все отговорки, всего лишь отговорки. Ваше сердце не пророк пусть оно и спокойно. Выделите денек для поездки в поликлинику, попросите подругу посидеть с вашими девочками, пока вы с Илюшкой поедете», - писали они.





На своей странице в социальной сети Instagram девушка заявила, что больница, куда нужно ежемесячно ходить, находится далеко от дома и она не может оставить дома двух маленьких дочек, чтобы без труда туда добираться, всем вместе в общественном транспорте ехать невозможно, а таксисты при виде троих детей и одной мамы разворачиваются и уезжают.Поэтому маленький Илья не сдает анализы, не делает необходимых прививок, и не занимается с массажистом. Но, по всей видимости, Машу это совсем не беспокоит, так как на ее взгляд сын чувствует себя превосходно и не нуждается в осмотре специалистов.Поклонники Круглыхиной очень остро отреагировали на такое признание и даже назвали ее безответственной матерью, подчеркнув, что нельзя так беспечно относится ко здоровью собственного ребенка.