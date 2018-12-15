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Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь своего маленького сына Ильи

В начале этого месяца сыну бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марии Круглыхиной было 4 месяца. И как оказалось, за все это время многодетная мама ни разу не показывала малыша врачам.

На своей странице в социальной сети Instagram девушка заявила, что больница, куда нужно ежемесячно ходить, находится далеко от дома и она не может оставить дома двух маленьких дочек, чтобы без труда туда добираться, всем вместе в общественном транспорте ехать невозможно, а таксисты при виде троих детей и одной мамы разворачиваются и уезжают.

Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь своего маленького сына Ильи

Поэтому маленький Илья не сдает анализы, не делает необходимых прививок, и не занимается с массажистом. Но, по всей видимости, Машу это совсем не беспокоит, так как на ее взгляд сын чувствует себя превосходно и не нуждается в осмотре специалистов.

«Можете, конечно, счесть меня за беспечную маму, но сердце мое спокойно, когда смотрю на эти пухленькие, щечки, ножки, отменный аппетит и всегда бодрое настроение своего сына», - говорит своим подписчикам она, хотя еще совсем недавно жаловалась на то, что у ее малыша нарушен режим сна.

Поклонники Круглыхиной очень остро отреагировали на такое признание и даже назвали ее безответственной матерью, подчеркнув, что нельзя так беспечно относится ко здоровью собственного ребенка.

Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь своего маленького сына Ильи

«Маша, прививки, это как вы и сказали вопрос отдельный, но то, что вы не сдаете анализы и не проходите осмотры, это очень беспечно и все отговорки, всего лишь отговорки. Ваше сердце не пророк пусть оно и спокойно. Выделите денек для поездки в поликлинику, попросите подругу посидеть с вашими девочками, пока вы с Илюшкой поедете», - писали они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:46

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