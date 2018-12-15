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Ирена Понарошку рассказала поклонникам, что будет встречать Новый год без мужа

Теледива Ирена Понарошку рассказала поклонника о том, что Новый год встретит без супруга. Об этом знаменитость написала в своем блоге в социальной сети Instagram.
Ирена Понарошку рассказала поклонникам, что будет встречать Новый год без мужа

Популярная российская ведущая телевидения Ирена Понарошку в своем блоге заявила, что 2019 год встретит дома со своими сыновьями, так как муж звезды, диджей Александр Лист будет на гастролях. Так как блогер совсем недавно второй раз стала мамой, то она не хочет ехать куда-то с малышом, поэтому приняла решение встретить год Свиньи не выходя из дома. Понарошку сообщила поклонникам: «Я в очередной раз буду в Новый год соло-мамой, потому что маэстро улетит на гастроли. Гости не факт, что до нас доедут, тащиться куда-то с грудничком неохота, поэтому, скорее всего, будем встречать НГ втроем в нашем пряничном домике. По сравнению с прошлым годом, который я встретила вдвоем с собакой, это прогресс!».

Ведущая задала вопрос читателям, что попали в такое же положение в новогоднюю ночь, чем они планируют заниматься. Фанаты не заставили себя ждать и поделились со звездой собственным пережитым опытом, а также предложили теледиве множество занимательных идей, как отпраздновать Новый год дома весело и незабываемо.
Ирена Понарошку рассказала поклонникам, что будет встречать Новый год без мужа

Напомним, Ирена Понарошку и ее супруг Александр Лист часто расстаются из-за плотного графика звездной пары, а также, занимаясь различного вида духовными практиками, знаменитые супруги периодически отдыхают в разных странах в одиночку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Вчера, 23:00

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