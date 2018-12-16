Toyota RAV4 заняла в ноябре первое место на дальневосточном авторынке
Специалисты заявили, что в ноябре версия внедорожника Toyota RAV4 опять заняла первое место на дальневосточном авторынке. В регионе за прошлый месяц, в общем, реализовали 1700 экземпляров авто. Это в полтора раза больше прошлогодних показателей.
На первом месте по продажам оказался внедорожник Toyota RAV4 (107 авто). Второе место досталось Land Cruiser Prado(106 машин). На третьем месте оказалась Hyundai Creta (97 авто; +98%). Четвёртое место досталось версии УАЗ «Патриот» (87 авто; +40%). На пятой позиции размещается LADA 4х4 (83 ед.; +89%).
Nissan Terrano размещается на шестом месте (73 авто; +97%). Toyota Land Cruiser занимает седьмое место (64 авто; -6%). На восьмом месте размещается Toyota Camry (55 авто; +290%). KIA Rio досталось девятое место (53 авто; +440%). Десятую позицию занимает Lexus RX (50 авто; +22%).
На первом месте по продажам оказался внедорожник Toyota RAV4 (107 авто). Второе место досталось Land Cruiser Prado(106 машин). На третьем месте оказалась Hyundai Creta (97 авто; +98%). Четвёртое место досталось версии УАЗ «Патриот» (87 авто; +40%). На пятой позиции размещается LADA 4х4 (83 ед.; +89%).
Nissan Terrano размещается на шестом месте (73 авто; +97%). Toyota Land Cruiser занимает седьмое место (64 авто; -6%). На восьмом месте размещается Toyota Camry (55 авто; +290%). KIA Rio досталось девятое место (53 авто; +440%). Десятую позицию занимает Lexus RX (50 авто; +22%).
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00