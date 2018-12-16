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Стало известно название набора для разработчиков Xbox следующего поколения

Рассекречено кодовое наименование комплекта для разработки next-gen приставки от Microsoft. Грядущая консоль Xbox носит рабочее название Anaconda.
Стало известно название набора для разработчиков Xbox следующего поколения

Напомним, набор для разработки приставки Xbox One носил имя Chuckwalla. Программное название комплекта для изготовления консоли, это рабочее наименование, используемое только разработчиками, а само устройство получит иное имя.
Из инсайдерской информации, новую next-gen приставка от Microsoft назовут Xbox Scarlet. Также есть слух, что новое устройство базируется на платформе Zen 2 от производителя AMD.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 04:00

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