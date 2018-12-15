Игорь Албин назван главным кандидатом на пост губернатора Петербурга





По данным «Фонтанки», большинство опрошенных экспертов отдали свои голоса в «рейтинге влиятельности» именно за Албина. Кроме того, осведомленные источники не исключили, что Кремль может пойти на рокировку и поменять Беглова и Албина местами.За годы работы в Смольном вице-губернатор показал себя эффективным руководителем. Албин курировал самые сложные проекты в области городского хозяйства, благодаря чему обеспечил себе прочные позиции в администрации. Большой опыт министерской работы – еще один веский аргумент в пользу Албина.В то же время Беглов за три месяца работы проявил серьезные губернаторские амбиции. Под его руководством был перераспределен бюджет Петербурга, что позволило увеличить финансирование программ дорожного строительства, социальной защиты и здравоохранения.Не менее важной инициативой Беглова можно считать покупку контрольного пакета акций «Метростроя». Сделка позволит сосредоточить связанные с подземкой проекты в руках администрации и ускорить ее развитие. К слову, Албин также принимает активное участие в строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры Северной столицы.