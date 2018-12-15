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Игорь Албин назван главным кандидатом на пост губернатора Петербурга

Названный самым влиятельным чиновником Петербурга Игорь Албин может возглавить администрацию Северной столицы. По мнению местных СМИ, вице-губернатор способен обойти временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова в борьбе за пост губернатора.

По данным «Фонтанки», большинство опрошенных экспертов отдали свои голоса в «рейтинге влиятельности» именно за Албина. Кроме того, осведомленные источники не исключили, что Кремль может пойти на рокировку и поменять Беглова и Албина местами.
Игорь Албин назван главным кандидатом на пост губернатора Петербурга

За годы работы в Смольном вице-губернатор показал себя эффективным руководителем. Албин курировал самые сложные проекты в области городского хозяйства, благодаря чему обеспечил себе прочные позиции в администрации. Большой опыт министерской работы – еще один веский аргумент в пользу Албина.

В то же время Беглов за три месяца работы проявил серьезные губернаторские амбиции. Под его руководством был перераспределен бюджет Петербурга, что позволило увеличить финансирование программ дорожного строительства, социальной защиты и здравоохранения.
Не менее важной инициативой Беглова можно считать покупку контрольного пакета акций «Метростроя». Сделка позволит сосредоточить связанные с подземкой проекты в руках администрации и ускорить ее развитие. К слову, Албин также принимает активное участие в строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры Северной столицы.



 
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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 21:50

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