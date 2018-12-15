Ирина Пинчук побывала на свидании с Владом Кадони
Зрители телепроекта «Дом-2» обратили внимание на то, что в последнее время одинокая Ирина Пинчук все больше времени проводит с Владом Кадони. Более того, в дневном эфире от 15.12.18 показали свидание участницы и ведущего.
Оказалось, девушка решила поближе узнать своего наставника и пригласила его в ресторан. Она очень долго готовилась: сделала прическу и макияж, однако перед выездом разволновалась и даже расплакалась, поскольку ей не понравилось платье, которое выбрали для нее стилисты.
В ресторане Пинчук вела себя очень расковано и без стеснения говорила Кадони, что его возлюбленная не стена, а потому может подвинуться, обнимала его и просила поцеловать в губы, однако по приезду на Поляну заявила, что между ними исключительно дружба.
По словам брюнетки, она просто развлекалась и ведущий отлично подыгрывал ей, дабы вызвать у телезрителей позитивные эмоции, поскольку в последнее время на «Доме-2» очень много негатива.
Также Ира призналась, что Влад очень нервничает и злиться, когда его начинают обсуждать в контексте романа с участницей, однако они продолжают общение на дружеской ноте и называют поход в ресторан дружескими посиделками.
Оказалось, девушка решила поближе узнать своего наставника и пригласила его в ресторан. Она очень долго готовилась: сделала прическу и макияж, однако перед выездом разволновалась и даже расплакалась, поскольку ей не понравилось платье, которое выбрали для нее стилисты.
В ресторане Пинчук вела себя очень расковано и без стеснения говорила Кадони, что его возлюбленная не стена, а потому может подвинуться, обнимала его и просила поцеловать в губы, однако по приезду на Поляну заявила, что между ними исключительно дружба.
По словам брюнетки, она просто развлекалась и ведущий отлично подыгрывал ей, дабы вызвать у телезрителей позитивные эмоции, поскольку в последнее время на «Доме-2» очень много негатива.
Также Ира призналась, что Влад очень нервничает и злиться, когда его начинают обсуждать в контексте романа с участницей, однако они продолжают общение на дружеской ноте и называют поход в ресторан дружескими посиделками.