Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на проект её не пускает мама





На проект девушку не пускает её мама, а всё дело в том, что по мнению Натальи Ивановны, в своё время Александра уже успела наделать на "Доме-2" множество ошибок.Напомним, что девушка вернулась на проект после развода. Тогда ей пришлось оставить свою маленькую дочь за периметром и прийти строить новую жизнь и отношения под крышей скандального телепроекта.На "Доме-2" она действительно смогла встретить свою вторую половину, девушка закрутила роман с Константином Ивановым.Уйдя "за ворота", молодые люди долго не повстречались, более того, после расставания они наговорили множество грязных слов в адрес друг друга.Александра Гозиас продолжает следить за уже новыми участниками проекта, по её мнению Александра Черно и Илья Яббаров не достойны находиться на "Доме-2", о них она высказывалась довольно в грубой форме.