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Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на проект её не пускает мама

Бывшая участница "Дома-2" Александра Гозиас, накануне разоткровенничалась со своими подписчиками и рассказала из-за кого она не может вернуться на телестройку.

На проект девушку не пускает её мама, а всё дело в том, что по мнению Натальи Ивановны, в своё время Александра уже успела наделать на "Доме-2" множество ошибок.

Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на проект её не пускает мама

Напомним, что девушка вернулась на проект после развода. Тогда ей пришлось оставить свою маленькую дочь за периметром и прийти строить новую жизнь и отношения под крышей скандального телепроекта.

На "Доме-2" она действительно смогла встретить свою вторую половину, девушка закрутила роман с Константином Ивановым.

Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на проект её не пускает мама

Уйдя "за ворота", молодые люди долго не повстречались, более того, после расставания они наговорили множество грязных слов в адрес друг друга.

Александра Гозиас продолжает следить за уже новыми участниками проекта, по её мнению Александра Черно и Илья Яббаров не достойны находиться на "Доме-2", о них она высказывалась довольно в грубой форме.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:20

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