В IBU не будут накладывать штрафные санкции на российских биатлонистов
В IBU решили не накладывать штрафные санкции на российских биатлонистов. В данном случае для отечественных спортсменов результат «австрийского дела» является пока положительным.
Вместе с этим австрийская прокуратура собирается продолжить проводить своё расследование. Эти данные были опубликованы в официальном аккаунте IBU в Twitter. Раньше прокуратура, которая занимается экономическими, а также коррупционными преступлениями, приступила к расследованию дела пяти десяти участников сборной РФ.
Российская команда подозревается в том, что нарушала антидопинговые правила на Чемпионате Мира, который проходил в прошлом году в Хохфильцене на территории Австрии. На сегодняшний день прокуратура пока не представила каких-либо доказательств по этому поводу.
Вместе с этим австрийская прокуратура собирается продолжить проводить своё расследование. Эти данные были опубликованы в официальном аккаунте IBU в Twitter. Раньше прокуратура, которая занимается экономическими, а также коррупционными преступлениями, приступила к расследованию дела пяти десяти участников сборной РФ.
Российская команда подозревается в том, что нарушала антидопинговые правила на Чемпионате Мира, который проходил в прошлом году в Хохфильцене на территории Австрии. На сегодняшний день прокуратура пока не представила каких-либо доказательств по этому поводу.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00