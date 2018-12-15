АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В IBU не будут накладывать штрафные санкции на российских биатлонистов

В IBU решили не накладывать штрафные санкции на российских биатлонистов. В данном случае для отечественных спортсменов результат «австрийского дела» является пока положительным.
В IBU не будут накладывать штрафные санкции на российских биатлонистов

Вместе с этим австрийская прокуратура собирается продолжить проводить своё расследование. Эти данные были опубликованы в официальном аккаунте IBU в Twitter. Раньше прокуратура, которая занимается экономическими, а также коррупционными преступлениями, приступила к расследованию дела пяти десяти участников сборной РФ.

Российская команда подозревается в том, что нарушала антидопинговые правила на Чемпионате Мира, который проходил в прошлом году в Хохфильцене на территории Австрии. На сегодняшний день прокуратура пока не представила каких-либо доказательств по этому поводу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В IBU не будут накладывать штрафные санкции на
Игорь Албин назван главным кандидатом на пост
Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь
Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в
Ирина Шейк показала поклонникам фото второго
Селин Дион удивила поклонников кардинальной
Техника от Apple стала самой желанной в качестве
Ирина Пинчук побывала на свидании с Владом Кадони
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на
Юлия Савичева в Instagram выложила снимок в
Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты
Денис Лебедев в Instagram показал свою новую
Константин Меладзе спас подопечную Шнурова
Владимир Путин поддержал идею провести Год
Таня Терешина удивила поклонников необычным
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни
В британском городе Честер случился пожар в
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в
Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей
Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с
У Ольги Жариковой не всегда были хорошие
Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в
Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим
Просмотреть все новости