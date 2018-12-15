В IBU не будут накладывать штрафные санкции на российских биатлонистов





Вместе с этим австрийская прокуратура собирается продолжить проводить своё расследование. Эти данные были опубликованы в официальном аккаунте IBU в Twitter. Раньше прокуратура, которая занимается экономическими, а также коррупционными преступлениями, приступила к расследованию дела пяти десяти участников сборной РФ.Российская команда подозревается в том, что нарушала антидопинговые правила на Чемпионате Мира, который проходил в прошлом году в Хохфильцене на территории Австрии. На сегодняшний день прокуратура пока не представила каких-либо доказательств по этому поводу.