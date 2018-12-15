Ирина Шейк показала поклонникам фото второго завтрака в Instagram

Паэлья, щедро сдобренная морепродуктами, составила второй завтрак звезды. Порция блюда представляла довольно внушительный объем, однако знаменитость уверенно заявила, что ограничивать себя в удовольствии вкусно поесть она не планирует, смело употребляя все, что нравится, даже "вкусняшки" фастфуда.Не так давно Ирина Шейк заставила своих подписчиков несколько поволноваться парой своих лишних килограммов, дав повод заподозрить её в беременности. Однако знаменитость очень быстро вернула свою великолепную фигуру, успокоив фолловеров.