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Ирина Шейк показала поклонникам фото второго завтрака в Instagram

Популярная топ-модель Ирина Шейк в своем аккаунте Instagram показала поклонникам фото второго завтрака. Несмотря на очевидный заряд калорий, содержащийся в нем, звезда продемонстрировала устойчивость своей потрясающей фигуры к полноте.
Ирина Шейк показала поклонникам фото второго завтрака в Instagram


Паэлья, щедро сдобренная морепродуктами, составила второй завтрак звезды. Порция блюда представляла довольно внушительный объем, однако знаменитость уверенно заявила, что ограничивать себя в удовольствии вкусно поесть она не планирует, смело употребляя все, что нравится, даже "вкусняшки" фастфуда.

Ирина Шейк показала поклонникам фото второго завтрака в Instagram


Не так давно Ирина Шейк заставила своих подписчиков несколько поволноваться парой своих лишних килограммов, дав повод заподозрить её в беременности. Однако знаменитость очень быстро вернула свою великолепную фигуру, успокоив фолловеров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:52

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