Ирина Шейк показала поклонникам фото второго завтрака в Instagram
Популярная топ-модель Ирина Шейк в своем аккаунте Instagram показала поклонникам фото второго завтрака. Несмотря на очевидный заряд калорий, содержащийся в нем, звезда продемонстрировала устойчивость своей потрясающей фигуры к полноте.
Паэлья, щедро сдобренная морепродуктами, составила второй завтрак звезды. Порция блюда представляла довольно внушительный объем, однако знаменитость уверенно заявила, что ограничивать себя в удовольствии вкусно поесть она не планирует, смело употребляя все, что нравится, даже "вкусняшки" фастфуда.
Не так давно Ирина Шейк заставила своих подписчиков несколько поволноваться парой своих лишних килограммов, дав повод заподозрить её в беременности. Однако знаменитость очень быстро вернула свою великолепную фигуру, успокоив фолловеров.
Паэлья, щедро сдобренная морепродуктами, составила второй завтрак звезды. Порция блюда представляла довольно внушительный объем, однако знаменитость уверенно заявила, что ограничивать себя в удовольствии вкусно поесть она не планирует, смело употребляя все, что нравится, даже "вкусняшки" фастфуда.
Не так давно Ирина Шейк заставила своих подписчиков несколько поволноваться парой своих лишних килограммов, дав повод заподозрить её в беременности. Однако знаменитость очень быстро вернула свою великолепную фигуру, успокоив фолловеров.
ШоуБиз
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:52