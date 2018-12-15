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Денис Лебедев в Instagram показал свою новую избранницу

Накануне, бывший жених Ольги Бузовой сыровар Денис Лебедев опубликовал в своём Instagram фото с новой избранницей.

Ранее, бывший участник шоу "Замуж за Бузову" рассказал, что наконец-то встретил свою настоящую любовь. Но показывать девушку не спешил, ведь по его словам, она не слишком любит публику и повышенное внимание к себе.

Денис Лебедев в Instagram показал свою новую избранницу

Но сегодня Денис выставил к себе в Instagram фотографию возлюбленной, подписчики сразу узнали девушку, ею оказалась Алла Лагутина, которая участвовала в шоу "Холостяк" 4 сезон. Более того парень в подписи дал понять, что это его любимая женщина.

Конечно подписчики требовали подтверждения информации, хотя бы поцелуя, кстати он был, но только в щёчку. Возможно это и не возлюбленная парня, а просто подруга, но всё-таки то, что в видео явно присутствуют романтические нотки - это факт.

Денис Лебедев в Instagram показал свою новую избранницу

Также некоторые пользователи Instagram предположили, что сыровар действует по давнему плану и пытается разозлить Ольгу Бузову, спровоцировав в ней ревность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:02

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