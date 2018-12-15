Денис Лебедев в Instagram показал свою новую избранницу





Ранее, бывший участник шоу "Замуж за Бузову" рассказал, что наконец-то встретил свою настоящую любовь. Но показывать девушку не спешил, ведь по его словам, она не слишком любит публику и повышенное внимание к себе.Но сегодня Денис выставил к себе в Instagram фотографию возлюбленной, подписчики сразу узнали девушку, ею оказалась Алла Лагутина, которая участвовала в шоу "Холостяк" 4 сезон. Более того парень в подписи дал понять, что это его любимая женщина.Конечно подписчики требовали подтверждения информации, хотя бы поцелуя, кстати он был, но только в щёчку. Возможно это и не возлюбленная парня, а просто подруга, но всё-таки то, что в видео явно присутствуют романтические нотки - это факт.Также некоторые пользователи Instagram предположили, что сыровар действует по давнему плану и пытается разозлить Ольгу Бузову, спровоцировав в ней ревность.