В Сети обсуждают фрагмент телепередачи с внезапным появлением мальчика из ниоткуда
В интернете появился фрагмент телепередачи, где видно, что за спиной женщины из ниоткуда внезапно возникает мальчик. Многие пользователи Сети начали обсуждать данный мистический сюжет.
Это видео опубликовали в "Твиттере". На кадре видно, как появляется ребёнок. При этом он держится за чью-то руку. Это произошло за спиной женщины, у которой журналисты берут интервью. Пользователи начали шутить, что якобы мальчик является пришельцем из параллельной Вселенной. Другие заявили, что в матрице случился сбой либо игрок отменил действие в популярной «игрушке» The Sims.
Согласно одной из самых правдоподобных версий, кадры были наложены друг на друга во время монтажа. Однако точно пока никто не смог объяснить данный феномен.
Это видео опубликовали в "Твиттере". На кадре видно, как появляется ребёнок. При этом он держится за чью-то руку. Это произошло за спиной женщины, у которой журналисты берут интервью. Пользователи начали шутить, что якобы мальчик является пришельцем из параллельной Вселенной. Другие заявили, что в матрице случился сбой либо игрок отменил действие в популярной «игрушке» The Sims.
Согласно одной из самых правдоподобных версий, кадры были наложены друг на друга во время монтажа. Однако точно пока никто не смог объяснить данный феномен.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00