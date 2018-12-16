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В Сети обсуждают фрагмент телепередачи с внезапным появлением мальчика из ниоткуда

В интернете появился фрагмент телепередачи, где видно, что за спиной женщины из ниоткуда внезапно возникает мальчик. Многие пользователи Сети начали обсуждать данный мистический сюжет.

В Сети обсуждают фрагмент телепередачи с внезапным появлением мальчика из ниоткуда


Это видео опубликовали в "Твиттере". На кадре видно, как появляется ребёнок. При этом он держится за чью-то руку. Это произошло за спиной женщины, у которой журналисты берут интервью. Пользователи начали шутить, что якобы мальчик является пришельцем из параллельной Вселенной. Другие заявили, что в матрице случился сбой либо игрок отменил действие в популярной «игрушке» The Sims.

Согласно одной из самых правдоподобных версий, кадры были наложены друг на друга во время монтажа. Однако точно пока никто не смог объяснить данный феномен.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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