Ученые считают лунную пыль опасной для астронавтов





Детально изучив образцы почвы спутника Земли ученые высказались о необходимости модернизации скафандров для астронавтов. Мелкие фрагменты лунной пыли способны проникать сквозь систему жизнеобеспечения, подвергая космонавтов риску развития онкологических заболеваний.После высадки на поверхность земного спутника защитная экипировка экипажа миссии «Аполлон» забилась вредоносной пылью. Лунный грунт визуально похож на земной, однако их молекулярная структура отличается. В пыли на Луне обнаружены элементы, моментально вступающие в реакцию с клетками человеческого организма образуя токсичные радикалы, опасные развитием рака лёгких. Также пыль наносит вред космической экипировке. Ученые отмечают, что астронавты после нескольких высадок едва ли могли двигаться, находясь внутри скафандра.По словам ученого Ларри Тейлора, три прогулки по поверхности Луны практически разрушили скафандры астронавтов.