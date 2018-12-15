Селин Дион удивила поклонников кардинальной сменой имиджа
Мировая поп-дива Селин Дион на протяжении всей своей музыкальной карьеры завоевывала сердца почитателей сильным голосом и песнями, "берущими за душу". Однако сейчас знаменитость все больше делает ставку на свою не менее эффектную внешность. Традиционные, чаще всего классические наряды она сменила на дерзкие, по сути - молодежные, как бы бросая вызов своему уже полувековому возрасту.
На днях концертная площадка Лас-Вегаса представила Селин Дион в очень неожиданном образе.Прежде всегда элегантная певица приятно удивила зрителей кардинальной сменой имиджа. На сцене она предстала в эффектном наряде, состоящем из ботфортов цвета ночи и кожаного мини-платья, удачно обтягивающего каждый изгиб её великолепной фигуры. Супер-одеяние дополнил очень яркий макияж в молодежном стиле "смоки айс".
Неудивительно, что звезда просто притянула к себе взоры всех мужчин (и не только). Восхищенные зрители восторженно встретили инновационные эксперименты со стилем королевы сцены.
А после того, как фото в новом амплуа было выложено в Instagram, обилие лайков и восторженных комментариев фолловеров переполнили ее страницу. Единственное, чем остались несколько недовольны подписчики, что певица ведет такой сверхактивный творческий образ жизни, пренебрегая столь необходимым отдыхом.
На днях концертная площадка Лас-Вегаса представила Селин Дион в очень неожиданном образе.Прежде всегда элегантная певица приятно удивила зрителей кардинальной сменой имиджа. На сцене она предстала в эффектном наряде, состоящем из ботфортов цвета ночи и кожаного мини-платья, удачно обтягивающего каждый изгиб её великолепной фигуры. Супер-одеяние дополнил очень яркий макияж в молодежном стиле "смоки айс".
Неудивительно, что звезда просто притянула к себе взоры всех мужчин (и не только). Восхищенные зрители восторженно встретили инновационные эксперименты со стилем королевы сцены.
А после того, как фото в новом амплуа было выложено в Instagram, обилие лайков и восторженных комментариев фолловеров переполнили ее страницу. Единственное, чем остались несколько недовольны подписчики, что певица ведет такой сверхактивный творческий образ жизни, пренебрегая столь необходимым отдыхом.
ШоуБиз
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:46