Селин Дион удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

На днях концертная площадка Лас-Вегаса представила Селин Дион в очень неожиданном образе.Прежде всегда элегантная певица приятно удивила зрителей кардинальной сменой имиджа. На сцене она предстала в эффектном наряде, состоящем из ботфортов цвета ночи и кожаного мини-платья, удачно обтягивающего каждый изгиб её великолепной фигуры. Супер-одеяние дополнил очень яркий макияж в молодежном стиле "смоки айс".Неудивительно, что звезда просто притянула к себе взоры всех мужчин (и не только). Восхищенные зрители восторженно встретили инновационные эксперименты со стилем королевы сцены.А после того, как фото в новом амплуа было выложено в Instagram, обилие лайков и восторженных комментариев фолловеров переполнили ее страницу. Единственное, чем остались несколько недовольны подписчики, что певица ведет такой сверхактивный творческий образ жизни, пренебрегая столь необходимым отдыхом.