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Селин Дион удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Мировая поп-дива Селин Дион на протяжении всей своей музыкальной карьеры завоевывала сердца почитателей сильным голосом и песнями, "берущими за душу". Однако сейчас знаменитость все больше делает ставку на свою не менее эффектную внешность. Традиционные, чаще всего классические наряды она сменила на дерзкие, по сути - молодежные, как бы бросая вызов своему уже полувековому возрасту.

Селин Дион удивила поклонников кардинальной сменой имиджа


На днях концертная площадка Лас-Вегаса представила Селин Дион в очень неожиданном образе.Прежде всегда элегантная певица приятно удивила зрителей кардинальной сменой имиджа. На сцене она предстала в эффектном наряде, состоящем из ботфортов цвета ночи и кожаного мини-платья, удачно обтягивающего каждый изгиб её великолепной фигуры. Супер-одеяние дополнил очень яркий макияж в молодежном стиле "смоки айс".

Неудивительно, что звезда просто притянула к себе взоры всех мужчин (и не только). Восхищенные зрители восторженно встретили инновационные эксперименты со стилем королевы сцены.

Селин Дион удивила поклонников кардинальной сменой имиджа


А после того, как фото в новом амплуа было выложено в Instagram, обилие лайков и восторженных комментариев фолловеров переполнили ее страницу. Единственное, чем остались несколько недовольны подписчики, что певица ведет такой сверхактивный творческий образ жизни, пренебрегая столь необходимым отдыхом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:46

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