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Техника от Apple стала самой желанной в качестве подарка у подростков в США

Опубликован список самых желаемых новогодних подарков для подростков Соединенных Штатов Америки. По сообщению независимого информационного агентства «Интерфакс» - лидерскую позицию занимает техника компании Apple.
Техника от Apple стала самой желанной в качестве подарка у подростков в США

Большая часть американских тинейджеров считают, что гаджеты от корпорации Apple – это самый лучший подарок, который можно получить на рождественские праздники. На первом месте желаемых девайсов от лидера в производстве персональных компьютеров занял iPhone. За мобильным телефоном в список, также вошли часы Apple Watch, MacBook, беспроводные наушники Airpods и баскетбольный симулятор NBA 2k19.

Некоторые американские подростки высказали желание получить вместо дорогой техники в подарок обувь и одежду брендовых марок, криптовалюту, а также, видеоигры. Заканчивается список желаемых подарков виртуальной валютой V-Bucks, которую можно использовать в симуляторе выживания с открытым миром Fortnite.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:31

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