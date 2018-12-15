Техника от Apple стала самой желанной в качестве подарка у подростков в США





Большая часть американских тинейджеров считают, что гаджеты от корпорации Apple – это самый лучший подарок, который можно получить на рождественские праздники. На первом месте желаемых девайсов от лидера в производстве персональных компьютеров занял iPhone. За мобильным телефоном в список, также вошли часы Apple Watch, MacBook, беспроводные наушники Airpods и баскетбольный симулятор NBA 2k19.Некоторые американские подростки высказали желание получить вместо дорогой техники в подарок обувь и одежду брендовых марок, криптовалюту, а также, видеоигры. Заканчивается список желаемых подарков виртуальной валютой V-Bucks, которую можно использовать в симуляторе выживания с открытым миром Fortnite.