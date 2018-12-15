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Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с подписчиками фотографией своего мужа

Напомним, что после того, как участница "Дома-2" Алеся Клочко покинула проект, она в скором времени вышла замуж.

Конечно, девушка и тогда делилась своими впечатлениями. Она вообще не ожидала, что её жизнь так кардинально изменится.

Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с подписчиками фотографией своего мужа

Теперь девушка ждёт ребёнка, но до настоящего времени она не торопилась показывать публике своего избранника. Алеся придерживается мнения, что "счастье любит тишину".

Накануне, в Instagram появилась фотография с профессиональной фотосессии, где молодая мамочка вместе со своим мужем. Лицо любимого девушка закрыла, но поклонники посчитали, что это уже большой шаг, они с нетерпением ждут, что в ближайшее время бывшая участница "Дома-2" покажет с кем связала свою жизнь. Также подписчики отметили хорошую фигуру парня.

Сама Алеся рассказала историю отношений с мужем. Оказывается, парень до знакомства с участницей телепроекта был женат, но семейная жизнь не сложилась.

Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с подписчиками фотографией своего мужа

Однажды они встретились взглядами в одном из торговых центров, ну а после всё по стандарту: переписка в социальных сетях, ужин при свечах и признания в чувствах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:21

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