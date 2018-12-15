Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с подписчиками фотографией своего мужа





Конечно, девушка и тогда делилась своими впечатлениями. Она вообще не ожидала, что её жизнь так кардинально изменится.Теперь девушка ждёт ребёнка, но до настоящего времени она не торопилась показывать публике своего избранника. Алеся придерживается мнения, что "счастье любит тишину".Накануне, в Instagram появилась фотография с профессиональной фотосессии, где молодая мамочка вместе со своим мужем. Лицо любимого девушка закрыла, но поклонники посчитали, что это уже большой шаг, они с нетерпением ждут, что в ближайшее время бывшая участница "Дома-2" покажет с кем связала свою жизнь. Также подписчики отметили хорошую фигуру парня.Сама Алеся рассказала историю отношений с мужем. Оказывается, парень до знакомства с участницей телепроекта был женат, но семейная жизнь не сложилась.Однажды они встретились взглядами в одном из торговых центров, ну а после всё по стандарту: переписка в социальных сетях, ужин при свечах и признания в чувствах.