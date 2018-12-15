Юлия Савичева в Instagram выложила снимок в прозрачном чёрном платье
Юлия Савичева выложила в Instagram смелый снимок. На фото она изображена одетой в прозрачное чёрное платье.
Наряд на декольте имеет сеточку. При этом "до пупа" идёт огромный вырез, который открывает грудь. Образ женщины-вамп дополнила выразительно накрашенные глаза и темно-алая помада на губах Савичевой. Данное фото сразу начали «горячо» обсуждать. Многие пользователи Сети «закидали» певицу комплиментами, подчеркнув стильный красивый образ. Также фолловеры отметили красоту Юлии.
Нашлись также те, которые стали критиковать образ певицы. По их мнению данное платье не идёт Савичевой. Критики считают, что наряд лучше бы смотрелся на пышногрудой девушке.
Наряд на декольте имеет сеточку. При этом "до пупа" идёт огромный вырез, который открывает грудь. Образ женщины-вамп дополнила выразительно накрашенные глаза и темно-алая помада на губах Савичевой. Данное фото сразу начали «горячо» обсуждать. Многие пользователи Сети «закидали» певицу комплиментами, подчеркнув стильный красивый образ. Также фолловеры отметили красоту Юлии.
Нашлись также те, которые стали критиковать образ певицы. По их мнению данное платье не идёт Савичевой. Критики считают, что наряд лучше бы смотрелся на пышногрудой девушке.