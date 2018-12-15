В британском городе Честер случился пожар в зоопарке
В британском городе Честер случился пожар в зоопарке. Инцидент произошёл утром 15 декабря.
Спасательные бригады срочно эвакуировали всех людей с территории объекта. В спасении животных принимали участие не только пожарные, но и сотрудники зоопарка. Очевидцы утверждают, что из-под купола здания шёл густой дым и всё было охвачено сильным пламенем. В настоящий момент пока нет данных о пострадавших посетителях или обитателях зоопарка.
Напомним, зоопарк английского города Честер основан в 30-х годах прошлого столетия и считается одним из наиболее популярных зоопарков Великобритании. Его площадь насчитывает более 50 гектар.
Спасательные бригады срочно эвакуировали всех людей с территории объекта. В спасении животных принимали участие не только пожарные, но и сотрудники зоопарка. Очевидцы утверждают, что из-под купола здания шёл густой дым и всё было охвачено сильным пламенем. В настоящий момент пока нет данных о пострадавших посетителях или обитателях зоопарка.
Напомним, зоопарк английского города Честер основан в 30-х годах прошлого столетия и считается одним из наиболее популярных зоопарков Великобритании. Его площадь насчитывает более 50 гектар.
Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:06