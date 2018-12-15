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Константин Меладзе спас подопечную Шнурова Татьяну Шабанову на шоу "Голос"

Константин Меладзе спас подопечную Сергея Шнурова Татьяну Шабанову на шоу "Голос". Таким правом тренер воспользовался впервые в новом сезоне.

Константин Меладзе спас подопечную Шнурова Татьяну Шабанову на шоу "Голос"

На днях завершился очередной этап "Нокаутов" 7 сезона известного проекта "Голос". Борьба между наставниками и участниками набирает новые обороты. Константин Меладзе решил дать шанс подопечной лидера "Ленинграда". 23-летняя Татьяна Шабанова осталась на проекте благодаря вмешательству продюсера.

Из команды Константина Меладзе участие в "Голосе" продолжила София Тарасова. 17-летняя певица очаровала зрителей и жюри песней под названием "Ты отпусти" Тины Кароль.

Константин Битеев, являющийся воспитанником Басты, оконфузился на сцене. Парень поразил Сергея Шнурова своей неграмотностью. "Кофе убежало". "Как убежало?"- возмутился музыкант. После выступления Сергей Шнуров сказал: "Мы из Санкт-Петербурга" и попросил исполнителя не позорить город подобными ошибками.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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