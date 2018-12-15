Таня Терешина удивила поклонников необычным выбором новогоднего костюмом для своей дочери





Наследница звезды предстала перед фоловерами певицы в образе капитана Джека Воробья, которого сыграл актер Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря». В таком образе девочка отправилась на костюмированную новогоднюю елку.Заметим, что к изготовлению убранства отнеслись с большой ответственностью, образ был дополнен всеми необходимыми атрибутами, которые имел известный пират в фильме.Таня Терешина подписала фотографию: «Пока я на Новогоднем бранче для беременяшек, моя дочь пошла с папой на Елку в одну из своих школ развития. Мне шлют фотки, а я сижу и ржу. Это надо было мне родить такого Джонни Деппика «в юбке». Вот это маскировка! Так сразу и не узнать»Подписчики артистки моментально заполнили комментарии к фотографии восхищенными сообщениями, адресованными как звездной маме, так и ее маленькой копии.