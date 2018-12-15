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Таня Терешина удивила поклонников необычным выбором новогоднего костюмом для своей дочери

Певица, экс-солистка группы Hi-Fi, Татьяна Терешина на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась с поклонниками фотографией своей дочери. На фотоснимке маленькая Арис наряжена в необычный для девочки новогодний костюм пирата.
Таня Терешина удивила поклонников необычным выбором новогоднего костюмом для своей дочери

Наследница звезды предстала перед фоловерами певицы в образе капитана Джека Воробья, которого сыграл актер Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря». В таком образе девочка отправилась на костюмированную новогоднюю елку.

Заметим, что к изготовлению убранства отнеслись с большой ответственностью, образ был дополнен всеми необходимыми атрибутами, которые имел известный пират в фильме.
Таня Терешина удивила поклонников необычным выбором новогоднего костюмом для своей дочери

Таня Терешина подписала фотографию: «Пока я на Новогоднем бранче для беременяшек, моя дочь пошла с папой на Елку в одну из своих школ развития. Мне шлют фотки, а я сижу и ржу. Это надо было мне родить такого Джонни Деппика «в юбке». Вот это маскировка! Так сразу и не узнать»

Подписчики артистки моментально заполнили комментарии к фотографии восхищенными сообщениями, адресованными как звездной маме, так и ее маленькой копии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:43

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