Таня Терешина удивила поклонников необычным выбором новогоднего костюмом для своей дочери
Певица, экс-солистка группы Hi-Fi, Татьяна Терешина на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась с поклонниками фотографией своей дочери. На фотоснимке маленькая Арис наряжена в необычный для девочки новогодний костюм пирата.
Наследница звезды предстала перед фоловерами певицы в образе капитана Джека Воробья, которого сыграл актер Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря». В таком образе девочка отправилась на костюмированную новогоднюю елку.
Заметим, что к изготовлению убранства отнеслись с большой ответственностью, образ был дополнен всеми необходимыми атрибутами, которые имел известный пират в фильме.
Таня Терешина подписала фотографию: «Пока я на Новогоднем бранче для беременяшек, моя дочь пошла с папой на Елку в одну из своих школ развития. Мне шлют фотки, а я сижу и ржу. Это надо было мне родить такого Джонни Деппика «в юбке». Вот это маскировка! Так сразу и не узнать»
Подписчики артистки моментально заполнили комментарии к фотографии восхищенными сообщениями, адресованными как звездной маме, так и ее маленькой копии.
Наследница звезды предстала перед фоловерами певицы в образе капитана Джека Воробья, которого сыграл актер Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря». В таком образе девочка отправилась на костюмированную новогоднюю елку.
Заметим, что к изготовлению убранства отнеслись с большой ответственностью, образ был дополнен всеми необходимыми атрибутами, которые имел известный пират в фильме.
Таня Терешина подписала фотографию: «Пока я на Новогоднем бранче для беременяшек, моя дочь пошла с папой на Елку в одну из своих школ развития. Мне шлют фотки, а я сижу и ржу. Это надо было мне родить такого Джонни Деппика «в юбке». Вот это маскировка! Так сразу и не узнать»
Подписчики артистки моментально заполнили комментарии к фотографии восхищенными сообщениями, адресованными как звездной маме, так и ее маленькой копии.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:43