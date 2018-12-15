Владимир Путин поддержал идею провести Год народного творчества в 2020 году
Президент РФ одобрил идею провести Год народного творчества в 2020 году. Владимир Путин поддержал данную инициативу на заседании Совета по культуре и искусству в городе Санкт-Петербург.
По информации из официального сайта Кремля, 15 декабря Владимир Путин прокомментировал выступление главы Окружного дома народного творчества Елены Исламуратовой. Он высказался в поддержку её инициативы и подчеркнул важность культурного развития в российских сёлах.
Президент отметил тенденцию закрытия клубов, кинотеатров, а также пунктов медицинской помощи в периферии. Он высказался за недопущение закрытия действующих культурных объектов в деревнях и восстановление ранее заброшенных зданий. Также Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранения национального культурного наследия российских народов и выделения соответствующих ресурсов под эти нужды, как это было при СССР.
Главной проблемой в культурной сфере президент РФ считает коммерциализацию. Ранее в связи с введением программы оптимизации средств было закрыто множество сельских школ, библиотек, кинотеатров, медпунктов и клубов.
Отмечено, 2019 год в РФ объявлен Годом театра.
По информации из официального сайта Кремля, 15 декабря Владимир Путин прокомментировал выступление главы Окружного дома народного творчества Елены Исламуратовой. Он высказался в поддержку её инициативы и подчеркнул важность культурного развития в российских сёлах.
Президент отметил тенденцию закрытия клубов, кинотеатров, а также пунктов медицинской помощи в периферии. Он высказался за недопущение закрытия действующих культурных объектов в деревнях и восстановление ранее заброшенных зданий. Также Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранения национального культурного наследия российских народов и выделения соответствующих ресурсов под эти нужды, как это было при СССР.
Главной проблемой в культурной сфере президент РФ считает коммерциализацию. Ранее в связи с введением программы оптимизации средств было закрыто множество сельских школ, библиотек, кинотеатров, медпунктов и клубов.
Отмечено, 2019 год в РФ объявлен Годом театра.
Политика
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:52