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У Ольги Жариковой не всегда были хорошие отношения с матерью

Ни для кого не секрет, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова после расставания с Александром Гобозовым вернулась в свой родной город, поскольку жить в Москве оказалось очень дорого.

Однако многие зрители реалити-шоу были удивлены от того, что девушка предпочла снимать квартиру, а не жить вместе со своими родственниками: мамой и младшим братом. По мнению многих, все дело в том, что у Оли и мамы натянутые отношения.

У Ольги Жариковой не всегда были хорошие отношения с матерью

И на днях Жарикова решила рассказать подписчикам, какое же на самом деле у нее общение с родительницей.

«Не так давно, я начала осознавать и чувствовать, что мы с мамой очень сблизились. Я приезжаю в гости, мы садимся на диван в обнимку и смотрим телевизор (обычно это Дом2 конечно), в такие моменты я чувствую себя счастливой», - написала звезда телестройки на своей странице в социальной сети Instagram.

Впрочем, по ее словам, так было не всегда. Оля призналась, что раньше они с мамой очень сильно ругались, подолгу не общались друг с другом, и она даже уходила из дома. На данный момент все наладилось, и они могут говорить абсолютно на любые темы, делиться секретами и тайнами.

У Ольги Жариковой не всегда были хорошие отношения с матерью

В заключении своего поста Жарикова поблагодарила мать за жизнь, за то, что сейчас она такая, какая есть, а также призналась ей в любви.

Подписчикам очень понравилось то, что девушка решила раскрыть перед ними свое самое сокровенное, ведь они догадывались, что Оля росла в непростых условиях. И многие рады, что участница «Дома-2» нашла в себе силы отпустить все обиды, простила мать и даже подружилась с ней.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:35

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