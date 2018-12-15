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Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT Ateca внедорожник

Специалисты по тюнингу из JeDesign презентовали специальный пакет обвеса, а также некоторые доработки, превращающие SEAT Ateca во внедорожник. В число основных переделок вошёл эксклюзивный комплект обвеса, сделанный из окрашенного пластика.

Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT Ateca внедорожник


Он крепится при помощи болтов к кузову машины. В авто теперь имеется агрессивный бампер, специальные дополнительные прожектора из светодиодов, которые крепятся на крыше. Модель «обули» во внедорожную «зубатую» резину. Диски колёс имеют чёрную расцветку. Кузов внедорожника имеет матовую темно-зеленую расцветку. За счёт этого машина выглядит брутальной, а также стильной. Подвеска новой версии была увеличена на 30 миллиметров за счёт проставок (плюс 20 мм), а также колес (плюс 10 мм). В модели появилась переосмысленная система выхлопа. Она заканчивается 4-мя выходами.

Силовым агрегатом является заводской вариант турбированного дизельного мотора TDI. Рабочий объем силовой установки составляет 2 литра. Двигатель способен генерировать 190 лошадиных сил. Вместе с ним функционирует роботизированная КПП, а также полный привод.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:37

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