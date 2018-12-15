АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на похоронах мужа

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на похоронах мужа - художника Индржиха Геца в 2016 году. Артистка призналась, что много лет не общалась со вторым супругом и узнала о его смерти только через год.

Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на похоронах мужа

Ангелина Вовк не скрывает от поклонников свою личную жизнь. Она рассказала журналистам, что была замужем дважды. 75-летняя ведущая отметила, что оба ее супруга были настоящими красавцами, обаятельными и харизматичными. Однако у них был один существенный недостаток - они ей изменяли.

Звезда советского и российского телевидения сейчас с радостью вспоминает о прожитых годах, несмотря на то, что счастливой семейной жизни у нее практически не было. Она даже благодарна своим мужчинам за пережитое.

Ангелина Вовк за годы жизни осознала, что не изменяют только импотенты. Сейчас телеведущая уверена, что измену можно простить. Она вспомнила, что её первый избранник Геннадий Чертов увлекался другими представительницами прекрасного пола.

Со временем знаменитость узнала, что у супруга есть дети на стороне. Тогда она не могла терпеть похождения возлюбленного и увлеклась Индржигом Гецем. Отношения телеведущей и художника длились несколько лет, он хотел забрать Ангелину Вовк к себе в Чехословакию, но артистка боялась бросать профессию. После отказа жены он связал свою судьбу с другой и прожил с ней остаток своей жизни. В 2016 году Индржиг Гец скончался.
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на похоронах мужа

Ангелина Вовк узнала об этом через год, когда ей прислали снимки с прощальной церемонии. Артистка сожалеет, так как очень хотела попрощаться с ним, ведь пара так и не развелась.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни
В британском городе Честер случился пожар в
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в
Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей
Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с
У Ольги Жариковой не всегда были хорошие
Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в
Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим
Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для
Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный
Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200
Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих
Кроссворды и судоку не спасают от старческого
Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина
Автомобильный блогер поделился в Сети
В Египте найдена нетронутая гробница возрастом 4
В Австралии охотник обнаружил неизвестное
Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева
Названа примерная стоимость гибкого смартфона
Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе
Уфологи: На южном полюсе Марса обнаружены "купола
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот
Евгений Петросян не может смириться со смертью
Просмотреть все новости