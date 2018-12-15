Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на похоронах мужа





Ангелина Вовк не скрывает от поклонников свою личную жизнь. Она рассказала журналистам, что была замужем дважды. 75-летняя ведущая отметила, что оба ее супруга были настоящими красавцами, обаятельными и харизматичными. Однако у них был один существенный недостаток - они ей изменяли.Звезда советского и российского телевидения сейчас с радостью вспоминает о прожитых годах, несмотря на то, что счастливой семейной жизни у нее практически не было. Она даже благодарна своим мужчинам за пережитое.Ангелина Вовк за годы жизни осознала, что не изменяют только импотенты. Сейчас телеведущая уверена, что измену можно простить. Она вспомнила, что её первый избранник Геннадий Чертов увлекался другими представительницами прекрасного пола.Со временем знаменитость узнала, что у супруга есть дети на стороне. Тогда она не могла терпеть похождения возлюбленного и увлеклась Индржигом Гецем. Отношения телеведущей и художника длились несколько лет, он хотел забрать Ангелину Вовк к себе в Чехословакию, но артистка боялась бросать профессию. После отказа жены он связал свою судьбу с другой и прожил с ней остаток своей жизни. В 2016 году Индржиг Гец скончался.Ангелина Вовк узнала об этом через год, когда ей прислали снимки с прощальной церемонии. Артистка сожалеет, так как очень хотела попрощаться с ним, ведь пара так и не развелась.