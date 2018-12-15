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В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на Елке Победы

Сегодня, 15 декабря, в московский Музей Победы, из города Великий Устюг приехал Дед Мороз. После его посещения гость зажег огни на Елке Победы.
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на Елке Победы

В московский Музей Победы, который расположен на Поклонной горе, прибыл вестник новогодних праздников. Главной миссией гостя было зажжение праздничных огней на победной Елке. Эту информацию рассказали представители пресс-службы музея, также, они сообщают, что в данном мероприятий приняли участие больше тысячи человек. Еще одним заданием любимца детворы было обнародование имен победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Нарисуй «Елку победы».

Сотрудники музея заметили, что их учреждение стола первым в своем роде, в котом побывал Дед Мороз. Дальше дорогой гость отправится в путь в рамках Новогоднего турне.

Сотрудники музея развлекали посетителей всевозможными мастер-классами. Также, они подготовили диалоговые зоны отдыха. В качестве подарка работники установили тематическую площадку, на которой каждый желающий смог отослать весточку своим любимым людям.

Отметим, что почетными гостями на мероприятии выступили заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, а также, Оксана Федорова - президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!".



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:07

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