В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на Елке Победы





В московский Музей Победы, который расположен на Поклонной горе, прибыл вестник новогодних праздников. Главной миссией гостя было зажжение праздничных огней на победной Елке. Эту информацию рассказали представители пресс-службы музея, также, они сообщают, что в данном мероприятий приняли участие больше тысячи человек. Еще одним заданием любимца детворы было обнародование имен победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Нарисуй «Елку победы».Сотрудники музея заметили, что их учреждение стола первым в своем роде, в котом побывал Дед Мороз. Дальше дорогой гость отправится в путь в рамках Новогоднего турне.Сотрудники музея развлекали посетителей всевозможными мастер-классами. Также, они подготовили диалоговые зоны отдыха. В качестве подарка работники установили тематическую площадку, на которой каждый желающий смог отослать весточку своим любимым людям.Отметим, что почетными гостями на мероприятии выступили заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, а также, Оксана Федорова - президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!".