Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной Навкой в Instagram

Знаменитая певица порадовала фолловеров новым фото с закулисья ледовой постановки под названием "Аленький цветочек" Татьяны Навки. Мюзикл в скором времени представят в российской столице.На фото, опубликованном Ани Лорак, запечатлена сама исполнительница, продюсер Эдгар Акопян, композитор Сергей Ковальский, режиссер Алексей Сеченов и идейный вдохновитель представления Татьяна Навка. Ани Лорак написала под постом, что очень скоро дети и родители смогут оказаться в красивой сказке "Аленький цветочек". Звезда призналась, что это произведение одно из ее любимых."Навка беременна", "А Навку и не узнать без грима, ужас", "Какая Навка страшная без макияжа ! Вот оно настоящие лицо", "Навка тут страшная", - комментировали удивленные снимком с фигуристкой поклонники Ани Лорак.