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Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей

Вышедшая недавно обновленная стандартная версия кроссовера Citroen C3-XR получила оценку китайских специалистов в 108 500 000 юаней. Это составляет около 1 000 000 рублей.

Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей


Топовая версия расценивается в 1 600 000 рублей. Модернизированная вариация «кросса» выпускается на фабрике, которая расположена в китайской провинции - Донгфенге. Транспортное средство получило обновленный капот, бампера, задние фонари, радиаторную решётку. Была также изменена внешность Citroen C3-XR. Авто получило цветные фрагменты спереди, а также оригинальные колесные диски. Новый кросс оснащается бензиновым 1,6-литровым силовым агрегатом на 117 л.с.

Транспортное средство наделили двумя турбодвигателями. 1,2-литровая силовая установка генерирует 136 лошадиных сил. 1,6-литровый турбомотор способен выдавать 167 лошадиных сил. Citroen C3-XR уже реализуется на территории Китая.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:54

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