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Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина официально развелись

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Юлия Щаулина и Алексей Самсонов отныне свободные люди.

Многие поклонники «Дома-2» до сих пор помнят тот злосчастный месяц, когда Алексей и Юлия объявили о том, что подают на развод. Бывшие влюбленные принялись обвинять друг друга во всех смертных грехах, оскорблять и даже пытались выставить свою вторую половинку в неприятном свете.

Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина официально развелись

Невзирая на взаимное желание супругов развестись, суд на протяжении нескольких месяцев постоянно откладывал рассмотрение дела. И вот считанные минуты назад Самсонов все-таки решил признаться поклонникам, что еще в конце ноября были оформлены документы на развод и теперь он является полностью свободным мужчиной.

Почему звездная парочка решила умолчать о том, что официальный развод все-таки состоялся, пока сложно сказать, так как Алексей отказался отвечать на этот вопрос, а просто подчеркнул, что к такому решению они с Юлией пришли вместе. По словам бывшего участника «Дома-2», ради общего наследника они с экс-возлюбленной попытались найти общий язык и сейчас поддерживают приятельское общение.

Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина официально развелись

На сегодняшний день у Самсонова уже появилась новая избранница, которую зовут Мария. Известно, что девушка тоже в разводе, а бывшим мужем блондинки является популярный российский футболист Андрей Ещенко.

К слову, новость о разводе Щаулиной и Самсонова очень расстроила поклонников телезнаменитостей, которые до последнего надеялись, что супруги все-таки помирятся.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:30

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