Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина официально развелись





Многие поклонники «Дома-2» до сих пор помнят тот злосчастный месяц, когда Алексей и Юлия объявили о том, что подают на развод. Бывшие влюбленные принялись обвинять друг друга во всех смертных грехах, оскорблять и даже пытались выставить свою вторую половинку в неприятном свете.Невзирая на взаимное желание супругов развестись, суд на протяжении нескольких месяцев постоянно откладывал рассмотрение дела. И вот считанные минуты назад Самсонов все-таки решил признаться поклонникам, что еще в конце ноября были оформлены документы на развод и теперь он является полностью свободным мужчиной.Почему звездная парочка решила умолчать о том, что официальный развод все-таки состоялся, пока сложно сказать, так как Алексей отказался отвечать на этот вопрос, а просто подчеркнул, что к такому решению они с Юлией пришли вместе. По словам бывшего участника «Дома-2», ради общего наследника они с экс-возлюбленной попытались найти общий язык и сейчас поддерживают приятельское общение.На сегодняшний день у Самсонова уже появилась новая избранница, которую зовут Мария. Известно, что девушка тоже в разводе, а бывшим мужем блондинки является популярный российский футболист Андрей Ещенко.К слову, новость о разводе Щаулиной и Самсонова очень расстроила поклонников телезнаменитостей, которые до последнего надеялись, что супруги все-таки помирятся.