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Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для спектакля "Ледовое озеро"

Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом композицию под названием "Прости" для спектакля "Ледовое озеро". Премьера музыкального клипа прошла вчера, 14 декабря.

Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для спектакля "Ледовое озеро"

Композиция, исполненная представителем российского шоу-бизнеса и сыном режиссера, занимающегося постановкой ледового шоу, Сергея Филина, стала саундтреком для спектакля олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Ответственный за съемки клипа режиссер Алексей Голубев и оператор Сергей Дыдущук показали нарезку кадров из "Ледового озера", а также Сашу, участвовавшего в 3 части проекта "Голос. Дети", его наставника Диму Билана и других детей, наряжающих новогоднюю ёлку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:07

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