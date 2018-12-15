Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для спектакля "Ледовое озеро"





Композиция, исполненная представителем российского шоу-бизнеса и сыном режиссера, занимающегося постановкой ледового шоу, Сергея Филина, стала саундтреком для спектакля олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.[center][/center]Ответственный за съемки клипа режиссер Алексей Голубев и оператор Сергей Дыдущук показали нарезку кадров из "Ледового озера", а также Сашу, участвовавшего в 3 части проекта "Голос. Дети", его наставника Диму Билана и других детей, наряжающих новогоднюю ёлку.