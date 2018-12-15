Кроссворды и судоку не спасают от старческого слабоумия
Кроссворды и игра судоку, несмотря на распространённое мнение, не спасают от старческого слабоумия. Учёные доказали, что любители трудных задач сталкиваются с деменцией так же часто, как остальные.
Как пишет British Medical Journal, решение кроссвордов не предотвращает старческого слабоумия и мозговых расстройств. Чтобы проверить популярный миф, учёные на протяжении 15 лет наблюдали группу из 498 пациентов. Исследование стартовало в 2000 году, когда добровольцам было по 64 года.
Со временем тесты показали, что умственные способности тех пенсионеров, кто любит судоку и кроссворды, мало чем отличаются от прочих сверстников. Скорость восприятия информации и память от решения задач не улучшилась.
Учёные руководствовались данными более раннего исследования 2003 года. Тогда был сделан вывод, что занятия музыкой, чтение и настольные игры могут предотвратить деменцию и расстройства работы мозга. Учёные полагают, что их коллеги были некомпетентны, поскольку не проводили тесты с больными старческим слабоумием.
Кроме того, люди могли оставаться здоровы и по другим причинам. Врачи рекомендуют прежде всего поддерживать физическое здоровье и активность, отказаться от вредных привычек, следить за холестерином, лишним весом и гипертонией, чтобы избежать деменции.
Как пишет British Medical Journal, решение кроссвордов не предотвращает старческого слабоумия и мозговых расстройств. Чтобы проверить популярный миф, учёные на протяжении 15 лет наблюдали группу из 498 пациентов. Исследование стартовало в 2000 году, когда добровольцам было по 64 года.
Со временем тесты показали, что умственные способности тех пенсионеров, кто любит судоку и кроссворды, мало чем отличаются от прочих сверстников. Скорость восприятия информации и память от решения задач не улучшилась.
Учёные руководствовались данными более раннего исследования 2003 года. Тогда был сделан вывод, что занятия музыкой, чтение и настольные игры могут предотвратить деменцию и расстройства работы мозга. Учёные полагают, что их коллеги были некомпетентны, поскольку не проводили тесты с больными старческим слабоумием.
Кроме того, люди могли оставаться здоровы и по другим причинам. Врачи рекомендуют прежде всего поддерживать физическое здоровье и активность, отказаться от вредных привычек, следить за холестерином, лишним весом и гипертонией, чтобы избежать деменции.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:39