Кроссворды и судоку не спасают от старческого слабоумия





Как пишет British Medical Journal, решение кроссвордов не предотвращает старческого слабоумия и мозговых расстройств. Чтобы проверить популярный миф, учёные на протяжении 15 лет наблюдали группу из 498 пациентов. Исследование стартовало в 2000 году, когда добровольцам было по 64 года.Со временем тесты показали, что умственные способности тех пенсионеров, кто любит судоку и кроссворды, мало чем отличаются от прочих сверстников. Скорость восприятия информации и память от решения задач не улучшилась.Учёные руководствовались данными более раннего исследования 2003 года. Тогда был сделан вывод, что занятия музыкой, чтение и настольные игры могут предотвратить деменцию и расстройства работы мозга. Учёные полагают, что их коллеги были некомпетентны, поскольку не проводили тесты с больными старческим слабоумием.Кроме того, люди могли оставаться здоровы и по другим причинам. Врачи рекомендуют прежде всего поддерживать физическое здоровье и активность, отказаться от вредных привычек, следить за холестерином, лишним весом и гипертонией, чтобы избежать деменции.