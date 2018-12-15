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Кроссворды и судоку не спасают от старческого слабоумия

Кроссворды и игра судоку, несмотря на распространённое мнение, не спасают от старческого слабоумия. Учёные доказали, что любители трудных задач сталкиваются с деменцией так же часто, как остальные.
Кроссворды и судоку не спасают от старческого слабоумия

Как пишет British Medical Journal, решение кроссвордов не предотвращает старческого слабоумия и мозговых расстройств. Чтобы проверить популярный миф, учёные на протяжении 15 лет наблюдали группу из 498 пациентов. Исследование стартовало в 2000 году, когда добровольцам было по 64 года.

Со временем тесты показали, что умственные способности тех пенсионеров, кто любит судоку и кроссворды, мало чем отличаются от прочих сверстников. Скорость восприятия информации и память от решения задач не улучшилась.

Учёные руководствовались данными более раннего исследования 2003 года. Тогда был сделан вывод, что занятия музыкой, чтение и настольные игры могут предотвратить деменцию и расстройства работы мозга. Учёные полагают, что их коллеги были некомпетентны, поскольку не проводили тесты с больными старческим слабоумием.

Кроме того, люди могли оставаться здоровы и по другим причинам. Врачи рекомендуют прежде всего поддерживать физическое здоровье и активность, отказаться от вредных привычек, следить за холестерином, лишним весом и гипертонией, чтобы избежать деменции.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:39

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