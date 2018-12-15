Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный случай" примерят халаты на новом выступлении





Необычное музыкальное представление ждет поклонников "Несчастного случая" 18 и 19 декабря этого года. Алексей Кортнев поделился деталями грядущего мероприятия. Он рассказал, что популярное название "халатный" это совсем не от "халатности". Слово изначально связано с обычным домашним халатом. Музыканты будут выступать на сцене именно в таких халатах и пижамах.По словам, фронтмена группы, "халатники" имели большую популярность среди зрителей ещё в начале 2000 года. Драматургию пришлось сделать современной, но представление готовят в стиле "Несчастного случая".Как отмечает Алексей Кортнев, такого зрелища из российских исполнителей ещё не создавал никто. Здесь будет "безумное чаепитие", шикарно накрытый стол, за которым будут сменять друга друга зрители, а техникам нужно моментально менять столовые приборы во время шашечной партии. Артист признался, что зрители на сцене - проявление особенной и жутко подкупающей степени доверия к аудитории.