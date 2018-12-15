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Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный случай" примерят халаты на новом выступлении

Алексей Кортнев и его коллектив готовят интересный проект для зрителей, в рамках которого они примерят халаты. Интересно, что на новом выступлении "Несчастный случай" планирует устроить большое чаепитие, пригласив на "халатную вечеринку" в Центральный дом художника множество поклонников.

Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный случай" примерят халаты на новом выступлении

Необычное музыкальное представление ждет поклонников "Несчастного случая" 18 и 19 декабря этого года. Алексей Кортнев поделился деталями грядущего мероприятия. Он рассказал, что популярное название "халатный" это совсем не от "халатности". Слово изначально связано с обычным домашним халатом. Музыканты будут выступать на сцене именно в таких халатах и пижамах.

По словам, фронтмена группы, "халатники" имели большую популярность среди зрителей ещё в начале 2000 года. Драматургию пришлось сделать современной, но представление готовят в стиле "Несчастного случая".

Как отмечает Алексей Кортнев, такого зрелища из российских исполнителей ещё не создавал никто. Здесь будет "безумное чаепитие", шикарно накрытый стол, за которым будут сменять друга друга зрители, а техникам нужно моментально менять столовые приборы во время шашечной партии. Артист признался, что зрители на сцене - проявление особенной и жутко подкупающей степени доверия к аудитории.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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