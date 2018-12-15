Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200 долларов





Американская компания Apple также ввела скидку в 150 долларов на устройства iPad Pro с картой памяти на 256 и 512 гигабайт. Оплатив сверху ещё 30 у.е, пользователь станет обладателем подписки на защитный сервис Webroot Internet Security и Antivirus 2018. Помимо этого, включена возможность активации на 3 месяца функции Apple Music для устройств, не поддерживающих 3G и 4G интернет.Данная акция действительна до 16 декабря, затем iPad Pro вернётся к цене в 850 долларов. По информации ритейлеров, в следующий раз компания Apple проведёт подобную акцию в январе 2019 года.