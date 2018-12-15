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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот момент, когда впервые увидела свою книгу «Голая»

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева разместила в личном микроблоге видеоролик, на котором запечатлен момент, когда она впервые берет в руки собственную книгу под названием «Голая».

Несколько часов назад Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, которую по достоинству оценили многие подписчики телезнаменитости.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот момент, когда впервые увидела свою книгу «Голая»

Дело в том, что на видео запечатлен тот самый момент, когда Водонаева впервые увидела свое творение. По словам экс-звезды «Дома-2», взять в руки свою книгу стало для нее каким-то волшебством и настоящей магией, моментом радости и каким-то стеснением и растерянностью.

«Я это сделала! Мы это сделали друзья!» - написала Алена под последней публикацией в личном инста-блоге.

Стоит отметить, что Водонаева поспешила поблагодарить всех своих поклонниц за то, что они читают все ее блоги, комментируют их и продолжают следить за ее жизнью, а также указала на то, что ее книга «Голая» выпущена в 25 тысяч экземпляров.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот момент, когда впервые увидела свою книгу «Голая»

«Мой редактор лично привезла мне книгу, потому, что считает, что в момент, когда автор впервые берет свою книгу в руки происходит чудо» - рассказала Алена.

За считанные часы видео момента, когда Водонаева впервые берет в руки собственную книгу, просмотрели почти 200 тысяч раз, а интернет-пользователи не прекращают поздравлять бывшую участницу «Дома-2» с таким важным событием в ее жизни.

«Аленка, Вы большая умничка!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:40

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