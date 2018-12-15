Автомобильный блогер поделился в Сети впечатлениями об обновлённой версии Mazda 6
1 декабря текущего года в РФ начали продавать обновленную версию седана Mazda 6. Автомобильный блогер Дмитрий Машков рассказал о своих впечатлениях о новом авто. Версия сегодня доступна для покупки за 1,431 – 2,172 млн. руб.
Эксперт отметил, что за счёт другой светодиодной оптики, новой радиаторной решётки, рестайлинговая версия Mazda 6 стала выглядеть более «зрело». Японские производители хорошо потрудились над эргономикой. Штатное оборудование стало более качественным. Также специалисты улучшили шумоизоляцию. Благодаря камере заднего вида, увеличенному дисплею мультимедийной системы, новая «шестерка» больше приближается к классу «премиум».
По словам специалиста дорестайлинговая версия Mazda 6, оснащаемая 2,5-литровым двигателем SkyActive, до 100 км/час разгонялась за 7,8 сек. Теперь обновленная версия с аналогичным мотором разгоняется до первой сотни за 8,2 сек. Модель с двухлитровым мотором ранее первую сотню набирала за 10,5 сек. Теперь на это затрачивается 10,8 сек.
Эксперт отметил, что за счёт другой светодиодной оптики, новой радиаторной решётки, рестайлинговая версия Mazda 6 стала выглядеть более «зрело». Японские производители хорошо потрудились над эргономикой. Штатное оборудование стало более качественным. Также специалисты улучшили шумоизоляцию. Благодаря камере заднего вида, увеличенному дисплею мультимедийной системы, новая «шестерка» больше приближается к классу «премиум».
По словам специалиста дорестайлинговая версия Mazda 6, оснащаемая 2,5-литровым двигателем SkyActive, до 100 км/час разгонялась за 7,8 сек. Теперь обновленная версия с аналогичным мотором разгоняется до первой сотни за 8,2 сек. Модель с двухлитровым мотором ранее первую сотню набирала за 10,5 сек. Теперь на это затрачивается 10,8 сек.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28