Автомобильный блогер поделился в Сети впечатлениями об обновлённой версии Mazda 6





Эксперт отметил, что за счёт другой светодиодной оптики, новой радиаторной решётки, рестайлинговая версия Mazda 6 стала выглядеть более «зрело». Японские производители хорошо потрудились над эргономикой. Штатное оборудование стало более качественным. Также специалисты улучшили шумоизоляцию. Благодаря камере заднего вида, увеличенному дисплею мультимедийной системы, новая «шестерка» больше приближается к классу «премиум».По словам специалиста дорестайлинговая версия Mazda 6, оснащаемая 2,5-литровым двигателем SkyActive, до 100 км/час разгонялась за 7,8 сек. Теперь обновленная версия с аналогичным мотором разгоняется до первой сотни за 8,2 сек. Модель с двухлитровым мотором ранее первую сотню набирала за 10,5 сек. Теперь на это затрачивается 10,8 сек.