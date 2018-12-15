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Названа примерная стоимость гибкого смартфона Samsung

Специалисты в области мобильных технологий просчитали приблизительную стоимость гибкого смартфона от компании Samsung. В подсчётах они руководствовались ценами на детали из которых состоит новое устройство.
Названа примерная стоимость гибкого смартфона Samsung

Эксперты финансового агентства CGS-CIMB Research утверждают, что мобильный девайс с гибким дисплеем от Samsung превзойдёт в цене такие смартфоны как Iphone X и Galaxy X9. Они пришли к данному выводу посчитав общую сумму всех деталей устройства с учетом наценки. Таким образом, по их расчетам гибкий смартфон Samsung обойдётся покупателям в 1800 долларов.

Представители южнокорейской компании заявляли о разработке Samsung Galaxy Note в 2017 году. Оригинальность его задумки состоит в том, что экран девайса способен принимать различные формы.

Не так давно разработчики раскрыли некоторые технические характеристики Samsung Galaxy Note. Устройство оборудовано гибким экраном размером 7 дюймов с разрешением 2152 на 1536 пикселей, процессором Snapdragon 885 и 128 Гб флеш-памяти.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:00

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