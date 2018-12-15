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Ирина Пинчук рассказала о неприятной ситуации, в которую она попала

Пинчук рассказала о неприятной истории, в которой себя чувствовала игрушкой в чужих руках.

Считанные часы назад Ирина опубликовала на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором разоткровенничалась с телезрителями проекта. Нужно сказать, что блог Пинчук заинтересовал многих интернет-пользователей.

Ирина Пинчук рассказала о неприятной ситуации, в которую она попала

А все из-за того, что в своем посте Ира затрону тему ее общения с Саймоном Марданшиным, с которым они даже планировали вместе улететь в отпуск в теплые края. По словам брюнетки, молодой человек продолжает «морочить ей голову» своими прошлыми отношениями с Юлией Романовой.

Оказывается, что Саймон заявляет Ирине, что не мирился бы с Юлией, если бы продолжал общение с ней, то есть обвиняет Пинчук в том, что она отказалась поддерживать с ним хоть какую-то связь.

Впрочем, Пинчук убеждена, что на самом деле Марданшин своим общением с ней пытался сделать так, чтобы Романова начала не только ревновать бывшего возлюбленного, но и пытаться его вернуть.

Ирина Пинчук рассказала о неприятной ситуации, в которую она попала

«Все общение, которое происходило между нами, было назло Юле» - подчеркнула Ирина.

Пинчук отметила, что Романова всегда ревновала Марданшина к ней и именно поэтому Саймон решил цеплять экс-избранницу таким способом, а Юлия в свою очередь цепляла бывшего бойфренда своим другом Даней.

По словам Ирины, ей очень неприятно осознавать, что она оказалась игрушкой, при помощи которой Саймон вернул Юлию и ни разу даже не подумал о том, что чувствует она.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:16

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