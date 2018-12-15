Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе к королеве Великобритании
Дворецкий, который прислуживал еще принцессе Диане, посоветовал Меган Маркл держаться ближе к королеве Великобритании Елизавете ІІ. Данную информацию распространили местные средства массовой информации.
Английские журналисты сообщили, что один из служащих при дворе, порекомендовал герцогине Сассекской во время празднества Рождества находиться рядом со своим мужем принцем Гарри и его бабушкой – королевой Великой Британии Елизаветой II. Также, дворецкий предупредил Меган Маркл, что это необходимо для избежание неприятностей, и даст возможность герцогине обсудить с венценосной особой положение дел, которые связаны с ее семьей.
Ранее в английской прессе упоминалось, о конфликте герцогини Сассекской и жены принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Также, СМИ отмечают, что Меган Маркл достаточно часто может позволить себе грубо вести разговор с дворцовой прислугой и нарушать придворный этикет. Такое поведение настраивает против герцогини всех родственников королевы Елизаветы II.
Английские журналисты сообщили, что один из служащих при дворе, порекомендовал герцогине Сассекской во время празднества Рождества находиться рядом со своим мужем принцем Гарри и его бабушкой – королевой Великой Британии Елизаветой II. Также, дворецкий предупредил Меган Маркл, что это необходимо для избежание неприятностей, и даст возможность герцогине обсудить с венценосной особой положение дел, которые связаны с ее семьей.
Ранее в английской прессе упоминалось, о конфликте герцогини Сассекской и жены принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Также, СМИ отмечают, что Меган Маркл достаточно часто может позволить себе грубо вести разговор с дворцовой прислугой и нарушать придворный этикет. Такое поведение настраивает против герцогини всех родственников королевы Елизаветы II.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:53