АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе к королеве Великобритании

Дворецкий, который прислуживал еще принцессе Диане, посоветовал Меган Маркл держаться ближе к королеве Великобритании Елизавете ІІ. Данную информацию распространили местные средства массовой информации.
Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе к королеве Великобритании

Английские журналисты сообщили, что один из служащих при дворе, порекомендовал герцогине Сассекской во время празднества Рождества находиться рядом со своим мужем принцем Гарри и его бабушкой – королевой Великой Британии Елизаветой II. Также, дворецкий предупредил Меган Маркл, что это необходимо для избежание неприятностей, и даст возможность герцогине обсудить с венценосной особой положение дел, которые связаны с ее семьей.

Ранее в английской прессе упоминалось, о конфликте герцогини Сассекской и жены принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Также, СМИ отмечают, что Меган Маркл достаточно часто может позволить себе грубо вести разговор с дворцовой прислугой и нарушать придворный этикет. Такое поведение настраивает против герцогини всех родственников королевы Елизаветы II.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200
Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих
Кроссворды и судоку не спасают от старческого
Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина
Автомобильный блогер поделился в Сети
В Египте найдена нетронутая гробница возрастом 4
В Австралии охотник обнаружил неизвестное
Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева
Названа примерная стоимость гибкого смартфона
Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе
Уфологи: На южном полюсе Марса обнаружены "купола
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот
Евгений Петросян не может смириться со смертью
Учёные: 50-летнее изучение околосмертного опыта
Ирина Пинчук рассказала о неприятной ситуации, в
Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе
Евгений Плющенко рассказал о новом ледовом шоу
На видео космического корабля Dragon появился
Автомобили «КАМАЗ» в следующем году получат
Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой
Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального
Бывший редактор Олег Лоскутов разоблачил "Битву
Турист зафиксировал НЛО в форме танка над
За сердце Валерия Блюменкранца сражается сразу
«УАЗ» поднял расценки на модели «Хантер»,
Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени
В Сети обнародована информация о наушниках COWON
Агата Муцениеце рассказала о насмешках своих
Планшет Alldocube M8 наделили процессором
Алексей Безус заявил, что не видел будущего с
Просмотреть все новости