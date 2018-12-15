Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе к королеве Великобритании





Английские журналисты сообщили, что один из служащих при дворе, порекомендовал герцогине Сассекской во время празднества Рождества находиться рядом со своим мужем принцем Гарри и его бабушкой – королевой Великой Британии Елизаветой II. Также, дворецкий предупредил Меган Маркл, что это необходимо для избежание неприятностей, и даст возможность герцогине обсудить с венценосной особой положение дел, которые связаны с ее семьей.Ранее в английской прессе упоминалось, о конфликте герцогини Сассекской и жены принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Также, СМИ отмечают, что Меган Маркл достаточно часто может позволить себе грубо вести разговор с дворцовой прислугой и нарушать придворный этикет. Такое поведение настраивает против герцогини всех родственников королевы Елизаветы II.