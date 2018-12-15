Уфологи: На южном полюсе Марса обнаружены "купола инопланетян"
Уфологи рассмотрели спутниковые снимки поверхности Марса и обнаружили "купола инопланетян" на южном полюсе планеты. Виртуальные археологи предположили, что найденные объекта могут быть рукотворными.
Два огромных объекта округлой формы отбрасывают тени, а их впечатляющая симметрия натолкнула экспертов на мысль, что строения являются творением представителей внеземного разума.
Специалисты, не привыкшие трактовать "внеземные" открытия с помощью материалистических гипотез, уверены, что разумные жители Марса из-за губительной радиации скрываются под поверхностью Красной планеты. Согласно их объяснению, марсиане следят за происходящим в космосе через "купола". Подобные строения также могут предназначаться и для сбора излучения Солнца.
Два огромных объекта округлой формы отбрасывают тени, а их впечатляющая симметрия натолкнула экспертов на мысль, что строения являются творением представителей внеземного разума.
Специалисты, не привыкшие трактовать "внеземные" открытия с помощью материалистических гипотез, уверены, что разумные жители Марса из-за губительной радиации скрываются под поверхностью Красной планеты. Согласно их объяснению, марсиане следят за происходящим в космосе через "купола". Подобные строения также могут предназначаться и для сбора излучения Солнца.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:44