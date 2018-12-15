АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой Барановой

Один из самых эпатажных участников реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока больше не планирует встречаться с Еленой Барановой.

Как бы не пыталась Елена доказать Артему свои искренние чувства, парень по-прежнему не верит словам бывшей пассии. После приезда с Сейшельских островов на Поляну Сорока вышел в прямом эфир, в котором заявил, что не планирует воссоединяться с Барановой.

Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой Барановой

Свое решение участник «Дома-2» поспешил объяснить довольно просто – он больше не верит словам бывшей возлюбленной. Также Артем заявил, что теперь хорошо понимает, что поторопился с решением начать с Еленой отношения, ведь это не правильно, что тогда он еще до конца не расставшись с Маргаритой Овсянниковой, решил нырнуть, как в омут с головой, в новый роман.

По словам Сороки, он устал постоянно заниматься техникой речи Барановой, ее психологическими проблемами, а также терпеть ее самоуверенность и эпатажность.

«Баранова слишком многое на себя начала брать..Я от этого уже устал! Больше не хочу даже говорить о ней!» - заявил Артем в прямом эфире.


Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой Барановой

Нужно сказать, что многие телезрители уверены в том, что Сорока отказался от отношений с Барановой не просто так. По мнению поклонников «Дома-2», Артем хочет вернуть Овсянникову и именно поэтому во всеуслышание заявил о том, что жалеет, что так быстро начал встречаться с Еленой после отношений с Марго.

«Сорока явно снова схему какую-то придумал с Овсянниковой..» - пишут в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе
Евгений Плющенко рассказал о новом ледовом шоу
На видео космического корабля Dragon появился
Автомобили «КАМАЗ» в следующем году получат
Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой
Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального
Бывший редактор Олег Лоскутов разоблачил "Битву
Турист зафиксировал НЛО в форме танка над
За сердце Валерия Блюменкранца сражается сразу
«УАЗ» поднял расценки на модели «Хантер»,
Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени
В Сети обнародована информация о наушниках COWON
Агата Муцениеце рассказала о насмешках своих
Планшет Alldocube M8 наделили процессором
Алексей Безус заявил, что не видел будущего с
Дочка Ларисы Гузеевой рассказала о новом романе в
Таинственное свечение сняли на камеру в парке
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских
Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну
Названы регионы России с самыми дорогими
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля
Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о
Максим Галкин удивил фанатов решением выступить
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом
Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим
Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем
Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала
Просмотреть все новости