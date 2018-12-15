Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой Барановой

«Баранова слишком многое на себя начала брать..Я от этого уже устал! Больше не хочу даже говорить о ней!» - заявил Артем в прямом эфире.

«Сорока явно снова схему какую-то придумал с Овсянниковой..» - пишут в Сети.





Как бы не пыталась Елена доказать Артему свои искренние чувства, парень по-прежнему не верит словам бывшей пассии. После приезда с Сейшельских островов на Поляну Сорока вышел в прямом эфир, в котором заявил, что не планирует воссоединяться с Барановой.Свое решение участник «Дома-2» поспешил объяснить довольно просто – он больше не верит словам бывшей возлюбленной. Также Артем заявил, что теперь хорошо понимает, что поторопился с решением начать с Еленой отношения, ведь это не правильно, что тогда он еще до конца не расставшись с Маргаритой Овсянниковой, решил нырнуть, как в омут с головой, в новый роман.По словам Сороки, он устал постоянно заниматься техникой речи Барановой, ее психологическими проблемами, а также терпеть ее самоуверенность и эпатажность.Нужно сказать, что многие телезрители уверены в том, что Сорока отказался от отношений с Барановой не просто так. По мнению поклонников «Дома-2», Артем хочет вернуть Овсянникову и именно поэтому во всеуслышание заявил о том, что жалеет, что так быстро начал встречаться с Еленой после отношений с Марго.