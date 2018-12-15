Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой Барановой
Один из самых эпатажных участников реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока больше не планирует встречаться с Еленой Барановой.
Как бы не пыталась Елена доказать Артему свои искренние чувства, парень по-прежнему не верит словам бывшей пассии. После приезда с Сейшельских островов на Поляну Сорока вышел в прямом эфир, в котором заявил, что не планирует воссоединяться с Барановой.
Свое решение участник «Дома-2» поспешил объяснить довольно просто – он больше не верит словам бывшей возлюбленной. Также Артем заявил, что теперь хорошо понимает, что поторопился с решением начать с Еленой отношения, ведь это не правильно, что тогда он еще до конца не расставшись с Маргаритой Овсянниковой, решил нырнуть, как в омут с головой, в новый роман.
По словам Сороки, он устал постоянно заниматься техникой речи Барановой, ее психологическими проблемами, а также терпеть ее самоуверенность и эпатажность.
Нужно сказать, что многие телезрители уверены в том, что Сорока отказался от отношений с Барановой не просто так. По мнению поклонников «Дома-2», Артем хочет вернуть Овсянникову и именно поэтому во всеуслышание заявил о том, что жалеет, что так быстро начал встречаться с Еленой после отношений с Марго.
Как бы не пыталась Елена доказать Артему свои искренние чувства, парень по-прежнему не верит словам бывшей пассии. После приезда с Сейшельских островов на Поляну Сорока вышел в прямом эфир, в котором заявил, что не планирует воссоединяться с Барановой.
Свое решение участник «Дома-2» поспешил объяснить довольно просто – он больше не верит словам бывшей возлюбленной. Также Артем заявил, что теперь хорошо понимает, что поторопился с решением начать с Еленой отношения, ведь это не правильно, что тогда он еще до конца не расставшись с Маргаритой Овсянниковой, решил нырнуть, как в омут с головой, в новый роман.
По словам Сороки, он устал постоянно заниматься техникой речи Барановой, ее психологическими проблемами, а также терпеть ее самоуверенность и эпатажность.
«Баранова слишком многое на себя начала брать..Я от этого уже устал! Больше не хочу даже говорить о ней!» - заявил Артем в прямом эфире.
Нужно сказать, что многие телезрители уверены в том, что Сорока отказался от отношений с Барановой не просто так. По мнению поклонников «Дома-2», Артем хочет вернуть Овсянникову и именно поэтому во всеуслышание заявил о том, что жалеет, что так быстро начал встречаться с Еленой после отношений с Марго.
«Сорока явно снова схему какую-то придумал с Овсянниковой..» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:49