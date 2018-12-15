Евгений Петросян не может смириться со смертью своего товарища Обида Асомова

На своём официальном аккаунте в Instagram Евгений Петросян поделился с подписчиками своими переживаниями. По его словам, смерть друга ранила его в самое сердце. Артист выразил соболезнования родным и близким Обида Асомова. На опубликованном в соцсети видеоролике Петросян отметил, что выступления его товарища останутся надолго живы на телеэкранах. Ведущий «Смехопанорамы» рассказал о творческих планах, разрабатываемых вместе с Асомовым, а также сожалел, что не сможет присутствовать на его похоронах.Актёр Обид Асомов ушёл из жизни 14 декабря 2018 года в возрасте 55 лет. Известен зрителям участием в юмористической программе «Кривое Зеркало». 11 декабря его положили в больницу с сердечным приступом.По сообщению НА «Узбеккино», артиста похоронят 15 декабря в час дня на ташкентском кладбище «Камолон».