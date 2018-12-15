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Евгений Петросян не может смириться со смертью своего товарища Обида Асомова

Известный комик Евгений Петросян не может смириться со смертью своего коллеги Обида Асомова. Известие о смерти друга морально разбило телеведущего, окончательно ещё не отошедшего от потрясений и скандалов из-за раздела имущества с экс-супругой.
Евгений Петросян не может смириться со смертью своего товарища Обида Асомова

На своём официальном аккаунте в Instagram Евгений Петросян поделился с подписчиками своими переживаниями. По его словам, смерть друга ранила его в самое сердце. Артист выразил соболезнования родным и близким Обида Асомова. На опубликованном в соцсети видеоролике Петросян отметил, что выступления его товарища останутся надолго живы на телеэкранах. Ведущий «Смехопанорамы» рассказал о творческих планах, разрабатываемых вместе с Асомовым, а также сожалел, что не сможет присутствовать на его похоронах.

Актёр Обид Асомов ушёл из жизни 14 декабря 2018 года в возрасте 55 лет. Известен зрителям участием в юмористической программе «Кривое Зеркало». 11 декабря его положили в больницу с сердечным приступом.

По сообщению НА «Узбеккино», артиста похоронят 15 декабря в час дня на ташкентском кладбище «Камолон».



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:37

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