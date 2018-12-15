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Евгений Плющенко рассказал о новом ледовом шоу "Лебединое озеро" Ивану Урганту

Недавно Евгений Плющенко вместе с Яной Рудковской и сыном пришел в студию к Ивану Урганту. Фигурист рассказал, что в ближайших планах - постановка нового ледового шоу под названием "Лебединое озеро".

Евгений Плющенко рассказал о новом ледовом шоу "Лебединое озеро" Ивану Урганту

Новое шоу, по словам олимпийского чемпиона, должно получиться грандиозным и ярким. За постановку проекта по мотивам балета Петра Чайковского будет отвечать известный отечественный артист балета Сергей Филин. Евгений Плющенко выступит на льду и на паркете совместно с примой Большого театра Ольгой Смирновой и 24 балеринами.

Знаменитый фигурист признался, что это было сложно для него, так как он привык к одиночным выступлениям. По его словам, подобный опыт оказался очень интересным. Евгений Плющенко отметил, что ему впервые предстоит танцевать на паркете.

В проекте примет участие и наследник звездного чемпиона - Саша Плющенко, известный фанатам как Гном Гномыч. Мальчик исполнит роль маленького принца, а потом принц повзрослеет. Роль взрослого принца досталась Евгению Плющенко.

В студии "Вечернего Урганта" Гном Гномыч рассказал, чего бы ему хотелось в новом году. Мальчик пожелал себе смартфон, маме - духи, а папе обязательно часы. Иван Ургант отметил, что в прошлом году звездный наследник просил для родительницы бриллианты. Яна Рудковская предложила сыну поменять подарки, однако Саша все-равно настоял на духах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:07

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