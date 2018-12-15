За сердце Валерия Блюменкранца сражается сразу три новенькие участницы «Дома-2»
За бывшего возлюбленного Таты Абрамсон сражается сразу три новенькие участницы реалити-шоу «Дом-2».
Несколько часов назад наш портал уже сообщал о том, что на Сейшельских островах произошла потасовка между новенькими участницами проекта. Тогда нам еще не удалось выяснить, из-за кого две сестры-блондинки подрались с экс-пассией Ильи Яббарова.
Сейчас же стало известно, что три участницы не поделили нового «альфа-самца» Сейшел, которому на днях был передан проектный трон падишаха, ранее принадлежащий Андрею Шабарину.
Оказалось, что Валерию, несмотря на то, что он все-таки оказал сестрам Дарье и Елизавете радушный прием, все-таки понравилась больше бывшая избранница Яббарова – Алеся Траченко. Впрочем, сестры не готовы так просто отдавать Блюменкранца своей сопернице и именно поэтому девушки устроили драку спустя несколько часов после прилета на «Остров любви».
Сейчас же Дарья, Елизавета и Алеся заявляют, что намерены сражаться за сердце Валерия, который так рвется вернуться в Москву на Поляну. В свою очередь Блюменрканц считает сестер слишком маленькими и четко дал понять девушкам, что не будет строить отношения ни с одной из них.
К слову, по поводу новых отношений своего бывшего мужа на днях высказалась в прямом эфире и Тата Абрамсон, которая уверена в том, что никто из новеньких участниц на самом деле не нравится Валерию.
Несколько часов назад наш портал уже сообщал о том, что на Сейшельских островах произошла потасовка между новенькими участницами проекта. Тогда нам еще не удалось выяснить, из-за кого две сестры-блондинки подрались с экс-пассией Ильи Яббарова.
Сейчас же стало известно, что три участницы не поделили нового «альфа-самца» Сейшел, которому на днях был передан проектный трон падишаха, ранее принадлежащий Андрею Шабарину.
Оказалось, что Валерию, несмотря на то, что он все-таки оказал сестрам Дарье и Елизавете радушный прием, все-таки понравилась больше бывшая избранница Яббарова – Алеся Траченко. Впрочем, сестры не готовы так просто отдавать Блюменкранца своей сопернице и именно поэтому девушки устроили драку спустя несколько часов после прилета на «Остров любви».
Сейчас же Дарья, Елизавета и Алеся заявляют, что намерены сражаться за сердце Валерия, который так рвется вернуться в Москву на Поляну. В свою очередь Блюменрканц считает сестер слишком маленькими и четко дал понять девушкам, что не будет строить отношения ни с одной из них.
К слову, по поводу новых отношений своего бывшего мужа на днях высказалась в прямом эфире и Тата Абрамсон, которая уверена в том, что никто из новеньких участниц на самом деле не нравится Валерию.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26