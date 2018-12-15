Автомобили «КАМАЗ» в следующем году получат интеллект





В итоге отечественные грузовые авто смогут осуществлять контроль запасов горючего, показывать путь к ближайшим автозаправкам, диагностировать техническое состояние транспортного средства. Данное умное устройство создала команда представителей бренда «КАМАЗ», а также фирмы «Квантор». Устройство ИТИС в следующем году станет доступным, как дополнительная опция. Это оборудование в новой современной линейке 54901 будет установлено изначально.Виталий Черных, являющийся представителем автобренда, отмечает, что данное устройство обеспечит ведение жёсткого контроля за расходом горючего, своевременное выявление повреждений. За счёт этого будут сохранены в рабочем состоянии основные узлы транспортного средства. Специалисты компании «КАМАЗ» подсчитали, что использование нового устройства поможет сэкономить до 10-15 процентов горючего.