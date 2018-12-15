Автомобили «КАМАЗ» в следующем году получат интеллект
Транспортные средства «КАМАЗ» в следующем году получат интеллект. Это станет возможным за счёт разработки устройства ИТИС-KAMAZ.
В итоге отечественные грузовые авто смогут осуществлять контроль запасов горючего, показывать путь к ближайшим автозаправкам, диагностировать техническое состояние транспортного средства. Данное умное устройство создала команда представителей бренда «КАМАЗ», а также фирмы «Квантор». Устройство ИТИС в следующем году станет доступным, как дополнительная опция. Это оборудование в новой современной линейке 54901 будет установлено изначально.
Виталий Черных, являющийся представителем автобренда, отмечает, что данное устройство обеспечит ведение жёсткого контроля за расходом горючего, своевременное выявление повреждений. За счёт этого будут сохранены в рабочем состоянии основные узлы транспортного средства. Специалисты компании «КАМАЗ» подсчитали, что использование нового устройства поможет сэкономить до 10-15 процентов горючего.
В итоге отечественные грузовые авто смогут осуществлять контроль запасов горючего, показывать путь к ближайшим автозаправкам, диагностировать техническое состояние транспортного средства. Данное умное устройство создала команда представителей бренда «КАМАЗ», а также фирмы «Квантор». Устройство ИТИС в следующем году станет доступным, как дополнительная опция. Это оборудование в новой современной линейке 54901 будет установлено изначально.
Виталий Черных, являющийся представителем автобренда, отмечает, что данное устройство обеспечит ведение жёсткого контроля за расходом горючего, своевременное выявление повреждений. За счёт этого будут сохранены в рабочем состоянии основные узлы транспортного средства. Специалисты компании «КАМАЗ» подсчитали, что использование нового устройства поможет сэкономить до 10-15 процентов горючего.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:52